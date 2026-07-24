21 morts dans des frappes en Russie et en Ukraine

De la fumée s'élève au-dessus de batiments résidentiels depuis un entrepot de Wildberries près de Saint-Pétersbourg en Russie frappé par des drones ukrainiens le 24 juillet 2026 ( AFP / STRINGER )

Quinze personnes ont été tuées en Ukraine et six en Russie dans des frappes vendredi qui ont notamment visé un événement du secteur de la défense près de Kiev et des entrepôts du géant russe du e-commerce Wildberries près de Saint-Pétersbourg.

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Au moins dix personnes ont trouvé la mort et près d'une centaine ont été blessées près de Kiev par des missiles russes ayant visé, selon des figures du secteur, un événement organisé par des acteurs de l'industrie de la défense ukrainienne.

Le procureur général d'Ukraine, Rouslan Kravtchenko, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "négligence", alors que plusieurs acteurs de la filière ont critiqué des mesures de sécurité insuffisantes autour de cet événement.

Cinq personnes ont aussi été tuées et neuf blessées par deux bombes guidées russes larguées sur Sloviansk, l'une des dernières villes de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, ont indiqué les autorités locales.

Plus tôt, en Russie, des entrepôts du géant de l'e-commerce russe Wildberries ont été attaqués par des drones ukrainiens près de Saint-Pétersbourg et en Crimée annexée. Une journaliste de l'AFP a observé un important panache de fumée grise s'élever au-dessus d'immeubles de l'ancienne capitale impériale.

Une autre frappe ukrainienne a visé une entreprise dans la région de Kirov, dans le centre du pays, tuant six personnes et faisant 26 blessés, a rapporté le gouverneur Alexandre Sokolov sur Telegram.

"Affreux"

Visé pour la troisième fois depuis le weekend dernier, Wildberries a affirmé avoir "réussi à préserver une partie des surfaces et des marchandises", d'après la PDG de l'entreprise, Tatiana Kim.

De la fumée s'élève au-dessus de batiments résidentiels de Saint-Pétersbourg, en Russie, le 24 juillet 2026 ( AFP / STR )

Cette attaque a fait trois blessés, selon les autorités.

Au total, la Russie a abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et de la péninsule de Crimée annexée, selon le ministère russe de la Défense.

Volodymyr Zelensky a assuré sur X que les entrepôts touchés approvisionnaient l'armée russe "avec des composants de drones, des équipements de navigation et des matériels militaires".

Il a aussi affirmé que l'entreprise visée à Kirov était "l'une des entreprises militaires clés" du dispositif russe.

Le Kremlin avait précédemment démenti tout lien entre l'armée russe et Wildberries, une populaire plateforme de commerce en ligne qui traite des millions de transactions par jour, souvent qualifiée d'"Amazon russe".

"C'est affreux! Ce qui se passe me fait peur", a confié à l'AFP Svetlana, caissière à Saint-Pétersbourg. "J'aimerais que la paix s'instaure, mais vous voyez ce qu'ils font", ajoute cette femme de 30 ans en faisant référence aux Ukrainiens.

Pour Anna, professeure de 50 ans, "ces frappes visant des sites civils ne font qu'irriter davantage les gens", au point, selon elle, que même ceux opposés à la guerre commencent à souhaiter qu'elle se poursuive.

"Sanctions à longue portée"

Une attaque ukrainienne menée contre les entrepôts de Wildberries dans la nuit du 18 au 19 juillet dans la région de Moscou et celle de Tambov (à environ 480 km au sud-est de la capitale russe) avait tué au total huit employés de l'équipe de nuit.

Puis, dans la nuit du 21 au 22 juillet, des centres logistiques de l'entreprise avaient aussi été attaqués à Krasnodar et Nevinnomyssk, dans le sud de la Russie.

De la fumée s'élève d'un entrepot de Wildberries près de Saint-Pétersbourg en Russie le 24 juillet 2026 ( AFP / STRINGER )

L'Ukraine vise de plus en plus des villes russes éloignées de la frontière en représailles aux frappes quotidiennes de Moscou dans le cadre de son offensive lancée en février 2022.

Cette campagne, que Kiev qualifie de "sanctions à longue portée", a principalement visé les infrastructures pétrolières russes et a déclenché une crise du carburant dans l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde.

L'Ukraine a aussi visé de nombreux navires russes circulant en mer d'Azov et en mer Noire, obligeant la Russie à examiner des routes de transport alternatives pour ses exportations.

La Russie a riposté ces derniers jours en bombardant le port ukrainien d'Odessa et des navires qui l'utilisent, forçant des armateurs à suspendre leurs escales et entravant les ventes agricoles de Kiev.