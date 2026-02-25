Wall St vise une ouverture en hausse à l'approche des résultats de Nvidia, alors que les inquiétudes liées à l'IA s'apaisent

Futures en hausse: Dow 0,32%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,44%

Axon s'envole après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre

First Solar glisse sur des prévisions de ventes annuelles faibles

Les principaux indices deWall Street devraient ouvrir en hausse mercredi après des séances volatiles en début de semaine, les investisseurs évaluant les risques pour le commerce de l'IA et les doutes croissants sur les tarifs douaniers avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives d'intelligence artificielle vantées par les géants de la technologie étaient réellement rentables, tandis que l'incertitude sur les tarifs douaniers a alimenté la volatilité.

Plusieurs secteurs , allant des logiciels à l'immobilier commercial en passant par le camionnage et la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant ravivé les craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie.

"Je pense que les perturbations liées à l'IA resteront un thème dominant du marché tout au long de l'année, car l'IA continue d'évoluer", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de la CFRA.

"Nous sommes toujours en présence de valorisations élevées sur le marché et il y aura encore un débouclage, non seulement dans la technologie et les logiciels en particulier, mais aussi dans d'autres domaines également."

Le président américain Donald Trump s'est vanté des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, après l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême la semaine dernière. Il a ensuite déclaré que les droits de douane seraient de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si ces droits s'appliqueraient.

Les actions ont été stimulées mardi par l'amélioration du sentiment à l'égard des actions liées à l'intelligence artificielle, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, clôturant en hausse de plus de 1 %.

À 08:26 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 158 points, soit 0,32%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 22,25 points, soit 0,32%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 111,25 points, soit 0,44%.

Tous les regards seront tournés vers les résultats de Nvidia

NVDA.O attendus après la clôture des marchés mercredi, les investisseurs en IA cherchant à prouver que les bénéfices du fabricant de puces augmentent sur la base du budget de dépenses en capital de 630 milliards de dollars de Big Tech pour 2026.

Les options Nvidia impliquent un mouvement d'environ 5,6 % dans l'une ou l'autre direction un jour après la publication des résultats de l'entreprise, ce qui représente la plus faible fluctuation attendue après la publication d'un rapport de Nvidia depuis au moins trois ans.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 0,8 % dans les échanges de pré-marché, en ligne avec une hausse plus large de la plupart des méga-capitalisations et des valeurs de croissance.

Axon Enterprise AXON.O a grimpé de16,1 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 9,4 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

First Solar FSLR.O a perdu15,6 % après que le fabricant de panneaux solaires ait prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations, tandis que Lowe's Companies LOW.N a chuté de 3,1 % après que le distributeur de produits d'amélioration de la maison ait prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations.

Les bénéfices des principales sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N , Intuit INTU.O et Snowflake

SNOW.N , seront surveillés plus tard cette semaine, étant donné que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 23 % depuis le début de l'année.

Au moins trois responsables de la Réserve fédérale devraient s'exprimer tout au long de la journée, les investisseurs étant à la recherche d'indices sur l'évolution future de la politique monétaire.