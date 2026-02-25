 Aller au contenu principal
Mexique: un country club de luxe, dernier repaire d'"El Mencho"
information fournie par AFP 25/02/2026 à 11:46

Le Tapalpa country club, à Tapalpa, au Mexique, le 23 février 2026 ( AFP / Ulises RUIZ )

Le Tapalpa country club, à Tapalpa, au Mexique, le 23 février 2026 ( AFP / Ulises RUIZ )

Les touristes se réjouissaient d'un week-end paisible au Tapalpa Country Club, dans une pittoresque localité de l'ouest du Mexique. Mais ils ne savaient pas qu'un puissant baron de la drogue se cachait parmi eux.

Dimanche au lever du jour, le crépitement des mitraillettes et le vrombissement des hélicoptères ont brusquement transformé en pandémonium le luxueux complexe hôtelier niché dans les montagnes de l'Etat de Jalisco, quand les forces spéciales ont donné l'assaut pour capturer Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", le patron du Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), déclenchant la riposte des gardes du corps du malfrat armés jusqu'aux dents.

"C'était terrifiant", raconte à l'AFP un touriste arrivé la veille de l'opération et qui, effrayé, requiert l’anonymat. "Ca tirait à la mitraillette du sol vers le ciel et du ciel vers le sol", pendant environ deux heures, poursuit-il.

Criblé de balles alors qu'il tentait de fuir à travers les bois, "El Mencho" a succombé pendant son transfert par hélicoptère vers un hôpital.

Mardi, les clients du Tapalpa Country Club Hotel, établissement construit à la manière d'une hacienda avec des sols carrelés, une vaste terrasse panoramique et un patio luxuriant décoré d'une fontaine, ont enfin pu sortir de leurs chambres, où la municipalité leur avait demandé de se confiner depuis dimanche.

- Rendez-vous galant mortel -

Un camion brûlé utilisé pour bloquer une route près du Tapalpa country club, à Tapalpa, au Mexique, le 24 février 2026 ( AFP / Ulises Ruiz )

Un camion brûlé utilisé pour bloquer une route près du Tapalpa country club, à Tapalpa, au Mexique, le 24 février 2026 ( AFP / Ulises Ruiz )

Evitant les journalistes, ils quittaient la ville de 32.000 habitants dans de longs convois de voitures escortés par des véhicules officiels, sous la surveillance de soldats postés tout le long de la route.

Selon des informations officielles, "El Mencho" se trouvait là pour une rencontre avec sa petite amie, et c'est ce rendez-vous galant qui a permis de le localiser. Il semble avoir fait profil bas pendant son séjour dans le complexe hôtelier, si l'on en croit les témoignages recueillis par l'AFP.

"Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des gens comme ça ici", déclare, également sous le couvert de l'anonymat, une jeune travailleuse domestique locale.

Un employé travaille au Tapalpa country club, le 24 février 2026, à Tapalpa, au Mexique ( AFP / Ulises RUIZ )

Un employé travaille au Tapalpa country club, le 24 février 2026, à Tapalpa, au Mexique ( AFP / Ulises RUIZ )

Mardi, les forces de sécurité interdisaient à quiconque d'approcher. Selon des habitants du voisinage, les alentours du bungalow du narco, aux façades décorées d'immenses images religieuses, sont jonchés de douilles et une Jeep a été abandonnée portières ouvertes juste à côté.

Quelques médias mexicains ont diffusé des images de l'intérieur du repaire d'"El Mencho". On y voit des lits défaits, des tiroirs ouverts, une table avec des images religieuses, une prière écrite à la main et des médicaments contre les problèmes rénaux.

La paisible bourgade de Tapalpa, dont les bâtiments traditionnels aux façades blanches et aux toits rouges font d'ordinaire la joie des touristes, est soudainement devenue l'épicentre de la vague de vengeances du CJNG, qui s'est propagée dans 20 des 32 Etats du pays.

"Ils brûlaient des voitures et des autobus à la sortie de Tapalpa", rapporte la travailleuse domestique, les nerfs encore à vif.

