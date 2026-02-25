Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité

Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )

Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes.

Le bénéfice d'exploitation sur les six premiers mois de l'année fiscale 2026 (juillet-décembre 2025) s'élève à 32,6 millions de livres sterling (37,4 M EUR), alors qu'il était dans le rouge durant la même période l'an dernier (-3,9 M GBP, -4,5 M EUR).

Depuis l'arrivée en 2024 de l'homme d'affaires Jim Ratcliffe, propriétaire à hauteur de 29%, la formation du nord de l'Angleterre a procédé à des coupes drastiques à tous les étages, après des années de résultats sportifs en berne.

Sans Coupe d'Europe cette saison, et des revenus commerciaux en baisse, le chiffre d'affaires a chuté en un an de 198,7 M GBP (228 M EUR) à 190,3 M GBP (218 M EUR) au deuxième trimestre de l'année fiscale, a indiqué le club coté en bourse.

Le directeur général Omar Berrada a salué "l'impact financier positif de notre transformation hors terrain, tant au niveau de nos coûts que de notre rentabilité", cité dans le communiqué.

La restructuration pilotée par le milliardaire Jim Ratcliffe, patron du géant pétrochimique Ineos a entraîné la suppression de quelque 450 emplois. Manchester United a également annoncé l'an dernier vouloir construire un nouveau stade de 100.000 places à la place de son vieillissant Old Trafford, un projet évalué à 2 milliards de livres (2,3 milliards d'euros environ).

Ratcliffe a récemment déclaré "regretter" ses propos sur le Royaume-Uni "colonisé par les immigrés", qui ont provoqué un tollé notamment parmi les supporters du club et jusque dans le milieu politique.

Les Mancuniens ont connu de nouveaux remous sur le terrain cette saison, avec le licenciement début janvier de l'entraîneur portugais Ruben Amorim, mais depuis, les résultats se sont améliorés, et le club pointe désormais à la 4e place de Premier League.