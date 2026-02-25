Wall Street ouvre en hausse en attendant Nvidia

Un opérateur à la Bourse de New York, le 20 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse mercredi avant la publication des résultats du géant des puces Nvidia , particulièrement attendue dans un marché récemment échauffé par les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones avançait de 0,26%, l'indice Nasdaq prenait 1,08% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,55%.

Après une clôture dans le vert la veille, "les traders attendent le prochain catalyseur", résume David Morrison, de Trade Nation.

Le marché boursier "se focalise aujourd'hui sur les résultats de Nvidia (...) qui pourront donner le ton pour les prochains mois", explique Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La publication des performances financières annuelles et du quatrième trimestre du mastodonte de la tech, première capitalisation mondiale, aura lieu après la fermeture de Wall Street.

Elle survient dans un contexte d'inquiétudes persistantes quant aux valorisations élevées du secteur technologique et de l'IA et leurs capacités à rentabiliser leurs investissements faramineux.

En attendant, "les investisseurs continuent leurs achats à bons comptes", remarque Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La place new-yorkaise digère aussi l'allocution de Donald Trump prononcé la veille devant le Congrès américain, lors de laquelle il a assuré que "l'inflation chut[ait]" et "les revenus augment[aient] vite" aux États-Unis.

"L'économie est florissante comme elle ne l'a jamais été", a-t-il ajouté.

Ce "discours sur l'état de l'Union" a "brossé un tableau très optimiste (...) mais c'est l'évolution de l'activité économique qui en sera juge", remarque M. Cardillo.

Les opérateurs attendent justement vendredi l'indice des prix à la production (PPI) pour le mois de janvier qui leur permettra d'affiner leurs attentes sur la trajectoire monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l’État américain à 10 ans se tendait par rapport à la clôture mardi, à 4,05% contre 4,03%.

Au tableau des valeurs, le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle s'octroyait 1,77% à 148,73 dollars après une réévaluation de son titre à la hausse par la banque d'investissement américaine Oppenheimer.

L'action Oracle a particulièrement pâti des craintes autour des dépenses dans l'IA, lâchant près de 37% en six mois.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs HP était sanctionné (-2,64% à 17,72 dollars), malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'escompté, les investisseurs se montrant déçus de la fourchette de prévisions annoncée par le groupe.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava s'envolait (+20,13% à 81,45 dollars), propulsée par des performances financières au-dessus des attentes.

La holding de magasins à bas coûts TJX (+0,95% à 159,15 dollars), qui contrôle notamment les enseignes TJMaxx (habillement), HomeGoods (articles de décoration) et Marshalls (prêt-à-porter), évoluait dans le vert après avoir fait état d'une demande toujours robuste.

Nasdaq