Réunion ukraino-américaine jeudi sur l'économie et la reconstruction

Quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine à l'ambassade d'Ukraine à Washington

Les négociateurs ukrainiens discuteront jeudi avec des responsables américains ‌de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et de coopération économique, ce que Washington qualifie de "plan de prospérité", a déclaré ​mercredi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a ajouté sur sa boucle WhatsApp que les préparatifs d'une nouvelle réunion trilatérale avec les négociateurs russes seraient également à l'ordre du jour.

Volodimir Zelensky a également déclaré mercredi que les États-Unis souhaitaient trouver un moyen de mettre fin au ​conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale dès que possible. Kyiv et Moscou restent très éloignés sur leurs positions.

"À mon avis, les difficultés ne se ​situent pas actuellement au niveau militaire. Le problème réside dans ⁠la volonté politique de mettre fin à cette guerre et dans la question des territoires", a déclaré le président ukrainien ‌lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere, en visite dans le pays.

"Je pense que des pourparlers trilatéraux auront lieu début mars. Demain, des documents économiques seront préparés ​lors d'une réunion bilatérale entre l'Ukraine et les ‌États-Unis."

Par ailleurs, la Russie, en accusant l'Ukraine de chercher à se procurer des composants nucléaires ⁠pour fabriquer une "bombe sale", tente de faire pression sur les pourparlers, a ajouté le président ukrainien.

Il a réaffirmé que l'Ukraine ne possédait pas d'armes nucléaires et a appelé les États-Unis à réagir à ce qu'il a qualifié de rhétorique dangereuse de la part ⁠de la Russie.

RÉUNION À GENÈVE ‌JEUDI

Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense et chef de la délégation ukrainienne, ⁠rencontrera à Genève Steve Witkoff, émissaire américain, et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, a déclaré Volodimir Zelensky.

"Il s'agira ‌tout d'abord d'une réunion bilatérale avec la partie américaine. La première question portera sur le plan de prospérité, ⁠qui est le plan de relance de l'Ukraine, et ils en discuteront les détails", a ⁠indiqué le président ukrainien.

La reconstruction ‌de l'Ukraine est devenue un élément majeur des discussions plus larges sur la manière de mettre fin à la guerre, qui est ​entrée cette semaine dans sa cinquième année.

L'Ukraine espère attirer environ 800 ‌milliards de dollars (environ 679 milliards d'euros) de fonds publics et privés au cours des dix prochaines années pour reconstruire le pays.

Selon une étude de la Banque ​mondiale, des Nations unies, de la Commission européenne et du gouvernement ukrainien, la reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les responsables ukrainiens présentent l'Ukraine comme un futur membre de l'Union ⁠européenne et une destination d'investissement lucrative, mais tout financement dépend d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix qui restent hors de portée.

Les négociateurs ukrainiens et russes se sont rencontrés ce mois-ci pour leur troisième série de pourparlers de l'année, organisée sous l'égide des États-Unis. Aucune entente sur les points clés n'a pu être trouvée.

Volodimir Zelensky a déclaré que les équipes de négociation ukrainienne et américaine discuteraient à Genève des détails de l'échange de prisonniers de guerre.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün et Etienne Breban, ​édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)