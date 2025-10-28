 Aller au contenu principal
CAC 40
8 213,31
-0,31%
Wall St s'apprête à ouvrir en légère hausse, les bénéfices des entreprises sous les feux de la rampe
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,46%, S&P 500 0,11%, Nasdaq 0,17%

*

UPS grimpe après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le 4ème trimestre

*

Les actions de UnitedHealth gagnent après que l'entreprise a augmenté ses perspectives pour l'année fiscale

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en légère hausse mardi, stimulés par les prévisions optimistes de sociétés telles que UnitedHealth et UPS, tandis que les investisseurs examinaient également une enquête privée sur l'emploi pour se faire une idée de l'économie américaine.

L'une des semaines les plus chargées de la saison des résultats du troisième trimestre est en cours et les mises à jour liées à l'intelligence artificielle sont examinées à la loupe pour justifier les valorisations élevées et les investissements importants, en particulier pour les grands noms de la technologie .

Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine.

Dans les premiers échanges sur le marché, les actions de UnitedHealth UNH.N , composant du Dow, ont augmenté de 4,3 % après que le géant des soins de santé a relevé ses prévisions de bénéfices annuels - un signe que les efforts de redressement s'intensifient. Ses pairs Elevance Health ELV.N et Centene CNC.N ont gagné plus de 2 % chacun.

United Parcel Service UPS.N , acteur majeur de l'économie mondiale, a grimpé de 12,2 % après avoir annoncé des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. Son rival FedEx FDX.N a gagné 3,5%.

Sur les 143 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats la semaine dernière, environ 87 % ont battu les estimations des analystes jusqu'à présent.

"Les bénéfices sont bien meilleurs que prévu et les prévisions sont également assez bonnes, ce qui contribue à soutenir le marché pendant la fermeture du gouvernement et toutes les discussions sur les tarifs douaniers", a déclaréRobert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 8:56 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 218 points, ou 0,46%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 7,5 points, ou 0,11%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 43,25 points, ou 0,17%.

Le gouvernement américain est fermé depuisprès d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et forcé les traders à se fier aux communiqués privés et aux annonces des entreprises.

Le rapport national sur l'emploi d'ADP indique que l'économie américaine a créé en moyenne 14 250 emplois au cours des quatre semaines se terminant le 11 octobre, selon des estimations préliminaires. Le rapport officiel sur les emplois non agricoles a été publié pour la dernière fois au début du mois de septembre.

Les investisseurs ont également été confrontés aux annonces de licenciements de sociétés telles qu' Amazon AMZN.O ,

Paramount PSKY.O et United Parcel Service

UPS.N .

"Cela ne présage rien de bon pour l'économie en général, avec un manque de données de la part du gouvernement américain", a déclaré Pavlik .

Les responsables de la Fed se réuniront plus tard dans la journée pour discuter des taux d'intérêt et des plans visant à mettre fin à la politique de "resserrement quantitatif " de la banque centrale. Le verdict de la banque centrale sur les taux d'intérêt devrait être annoncé mercredi.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise les coûts d'emprunt de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Le rapport sur la confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi que les enquêtes des Réserves fédérales de Richmond et du Texas, devraient être publiés mardi.

Parmi les principaux mouvements, PayPal PYPL.O a bondi de 11,2 % après que la société de paiement a annoncé un partenariat avec OpenAI pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT de passer instantanément à la caisse.

Royal Caribbean Group RCL.N a chuté de 9,8% après une prévision de bénéfice décevante pour le quatrième trimestre. D.R. Horton DHI.N a affiché un bénéfice trimestriel plus faible, entraînant une baisse de 5,9% de ses actions .

Les investisseurs sont optimistes et pensent que le président américain Donald Trump conclura un accord commercial très attendu avec la Chine au cours de sa tournée en Asie. Trump a signé un accord avec le Japon pour l'extraction et le traitement de minéraux critiques et de terres rares.

© 2025 Thomson Reuters.

