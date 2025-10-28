 Aller au contenu principal
Cie des Alpes réalise un chiffre d'affaires en hausse de 12,8% sur l'exercice
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 18:00

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires de 1 397 MEUR au cours de l'exercice 2024/25 (clos le 30 septembre 2025), en croissance de 12,8% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%.

Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et activités outdoor s'est élevé à 594 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2024/25, ce qui représente une progression de 7,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires de la division Parcs de loisirs a atteint 678 MEUR au cours de l'exercice 2024/25 contre 570 MEUR lors de l'exercice précédent, soit une croissance de 18,9% en données publiées. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la division a progressé de 10,5%.

Au cours du 4ème trimestre de l'exercice (période allant du 1er juillet au 30 septembre 2025), le chiffre d'affaires de la Compagnie des Alpes a atteint 271 MEUR en croissance de 4,1% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent. A périmètre comparable, le taux de croissance atteint 2,2%.

Le Groupe indique que son objectif de croissance d'environ 15% de son EBO 2024/25 sera légèrement dépassé.

