Microsoft dit contrôler 27% d'OpenAI après la transformation de la start-up

Le patron de Microsoft Satya Nadella, à Seattle le 19 mai 2025 ( AFP / Jason Redmond )

Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars.

Ce chiffre s'aligne sur la nouvelle valorisation d'OpenAI, soit 500 milliards de dollars après une recente vente de titres par les employés de l'entreprise, début octobre.

Cette communication intervient dans le cadre d'une refonte des statuts d'OpenAI, qui va devenir une entreprise à mission (public benefit corporation), soit une société privée avec des objectifs non financiers.

La mission est de s'assurer que "l'intelligence artificielle générale (AGI) va bénéficier à toute l'humanité", a rappelé OpenAI dans un communiqué distinct.

L'AGI correspond à un stade d'avancement d'un modèle d'IA à partir duquel il égale toutes les capacités intellectuelles des humains.

La structure initiale de la start-up était chapeautée par OpenAI Inc, société à but non lucratif, qui va devenir la OpenAI Foundation et conservera une forme de contrôle de la totalité du groupe bien que n'étant qu'actionnaire minoritaire.

La participation de cette fondation dans la nouvelle société, baptisée OpenAI Group PBC, atteint environ 130 milliards de dollars, selon OpenAI, ce qui correspond, compte tenu de la valorisation actuelle, à environ 26% du capital.

Le patron d'OpenAI Sam Altman à Tokyo, le 3 février 2025 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

La nouvelle structure juridique, qui offre davantage de visibilité aux investisseurs privés, a été officiellement validée mardi par les services des procureurs de l'Etat du Delaware, Kathy Jennings, et de Californie, Rob Bonta, qui ont choisi de ne pas formuler d'objection.

Les deux procureurs ont fait pression sur OpenAI pour qu'il renonce à son premier projet, au terme duquel l'entité à but non lucratif aurait perdu le contrôle sur la société à capitaux privés.

- Cap sur l'AGI -

L'un des principaux investisseurs d'OpenAI, la société japonaise d'investissement SoftBank, avait fait de cette réforme des statuts une condition nécessaire au déblocage d'une partie de ses fonds.

La réorganisation offre à OpenAI "la structure pour lever du capital, attirer et conserver les talents nécessaires pour mener la mission", à savoir mettre au point l'AGI, a écrit Sam Altman sur X.

Dans le cadre du nouvel accord passé entre Microsoft et OpenAI, ce dernier s'est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires pour développer son intelligence artificielle (IA) à la plateforme Azure de Microsoft, dédiée à l'informatique à distance (cloud).

C'est un nouvel engagement colossal pour l'entreprise de San Francisco, qui a déjà promis aux fabricants de puces Nvidia, AMD et Broadcom des centaines de milliards de dollars pour acheter leurs processeurs et démultiplier, là encore, ses capacités dans l'IA?

Dans le cas de Microsoft, Wall Street a favorablement accueilli cette annonce et vers 16H10 GMT, le titre s'appréciait de 2,06%.

Les termes de la collaboration entre les deux sociétés ont été modifiés pour offrir à chacune davantage d'autonomie.

Le protocole initial prévoyait que dans l'hypothèse où OpenAI parviendrait à amener ses modèles jusqu'à l'intelligence artificielle générale (AGI), la start-up pouvait en couper l'accès à Microsoft.

Le nouveau document garantit au groupe créateur de Windows l'accès aux modèles et plateformes d'OpenAI jusqu'en 2032 inclus, y compris pour ceux qui atteindraient l'AGI.

Il exclut, en revanche, les produits physiques, OpenAI travaillant actuellement à l'élaboration d'objets connectés IA grand public.

Le statut d'AGI, qui relevait jusqu'ici d'une définition floue, devra être constaté par un panel indépendant d'experts, selon l'accord.

Microsoft entretient des liens avec OpenAI depuis 2016 et un premier accord portant sur l'octroi de capacités informatiques pour développer ses modèles d'IA. Depuis 2019, le groupe de Redmond (Etat du Washington) a régulièrement investi au capital du créateur de ChatGPT, pour un total supérieur à 13 milliards de dollars.