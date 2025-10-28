Nokia annonce que Nvidia va prendre une participation de 2,9% pour 1 milliard USD

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia va prendre une part de 2,9% dans le fabricant finlandais d'équipements télécoms Nokia, moyennant 1 milliard de dollars, a annoncé mardi Nokia, dont l'action a réagi en s'envolant en Bourse.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Washington DC, le 28 octobre 2025 ( AFP / JIM WATSON )

Cette transaction s'ajoute à un partenariat conclu entre les deux groupes dans le secteur de l'intelligence artificielle appliquée aux télécommunications et dans la mise en réseau de centres de données, a expliqué Nokia dans un communiqué.

Après cette annonce, l'action Nokia a bondi de 17% à la Bourse de Helsinki.

Dans le détail, Nvidia va racheter un peu plus de 166 millions d'actions nouvelles de Nokia à un prix unitaire de 6,01 dollars.

Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui le premier chiffre d'affaires mondial du secteur, dopé par les ventes de ses processeurs graphiques ou GPU (graphics processing units), les processeurs chéris de l'IA.

Il ne se contente pas de concevoir des puces, mais propose toute une infrastructure à même de les faire fonctionner ensemble, avec des connexions (networking) et des logiciels, les deux autres têtes du dragon.

L'opération s'inscrit dans le cadre de grandes manoeuvres frénétiques dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA) et des centres de données.

Lundi, le spécialiste des composants électroniques Qualcomm annoncé la sortie de nouvelles puces dédiées à l'IA dans une volonté de concurrencer Nvidia et un autre mastodonte américain, AMD.

Nvidia fait lui-même partie d'un consortium qui a annoncé il y a deux semaines racheter le rachat du spécialiste des centres de données Aligned Data Centers pour environ 40 milliards de dollars.

Les dépenses dans l'IA explosent. Elles devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, puis plus de 2.000 en 2026, soit près de 2% du PIB mondial.