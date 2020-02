Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall St ouvre en hausse avec le regain d'espoir sur la Chine Reuters • 19/02/2020 à 16:03









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, profitant de nouveaux signes de ralentissement apparent de l'épidémie de Covid-19 en Chine et de l'anticipation de nouvelles mesures de soutien à la deuxième économie du monde. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 62,05 points, soit 0,21%, à 29.294,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,31% à 3.380,66 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,51% à 9.782,12 points à l'ouverture, inscrivant un nouveau record, grâce entre autres au rebond de 0,58% d'Apple au lendemain du repli (-1,83%) qui a sanctionné son avertissement sur résultats. Tesla prend 7,04%; les analystes de Piper Sandler ont relevé leur objectif de cours de plus de 25%. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection au coronavirus recensé par Pékin a baissé pour le deuxième jour d'affilée; parallèlement, une partie des investisseurs tablent sur un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise dès jeudi à l'occasion de la fixation mensuel du taux préférentiel de prêt. Côté américain, la Réserve fédérale doit publier à 19h00 GMT le compte rendu de sa réunion de janvier, à l'issue de laquelle elle a laissé sa propre politique monétaire inchangée. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.10% TESLA NASDAQ +7.94%