Haute couture: casting 5 étoiles pour les adieux de Demna à Balenciaga

Une page se tourne: avant de rejoindre Gucci, Demna a présenté mercredi à Paris sa dernière collection haute couture pour Balenciaga, avec un casting cinq étoiles dans la salle comme sur le podium.

Tandis qu'Aya Nakamura, Naomi Watts et Nicole Kidman ont pris place aux côtés de François-Henri Pinault, PDG de Kering — propriétaire de Balenciaga et Gucci — et de son épouse Salma Hayek, Isabelle Huppert, Kim Kardashian - des fidèles du créateur - ou encore les mannequins Naomi Campbell et Eva Herzigova ont foulé le catwalk.

Fidèle à l'esprit de la maison fondée par Cristóbal Balenciaga, le créateur géorgien de 44 ans a rendu hommage aux coupes classiques et à l'austérité élégante du maître espagnol, tout en y injectant sa dose habituelle d'irrévérence.

Le noir était de rigueur, avec des tailleurs très cintrés à la taille et aux épaules démesurées, d'immenses manteaux, des pulls à col montant jusqu'aux oreilles ou encore des robes droites à manches longues.

Une austérité émaillée de quelques touches de couleur et de glamour, comme des robes bustiers jaune et rose pâle, un ample manteau blanc en plumes, un ensemble veste et jupe longue ornées de grosses roses scintillantes et un autre rouge vif.

Demna a également fait défiler des hommes en costumes oversize ou en bombers, une petite provocation du créateur connu pour son impertinence. La semaine de la haute couture est en effet traditionnellement réservée au vestiaire féminin.

- A la rescousse chez Gucci -

Après dix ans à la tête de Balenciaga, Demna Gvasalia quitte la maison française pour prendre la direction artistique de Gucci, dont les contre-performances plombent l'activité de Kering.

"Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du groupe est immense. Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin", saluait François-Henri Pinault dans le communiqué annonçant ce transfert, sans doute le plus inattendu du mercato mode de ces derniers mois.

Les rumeurs sur la succession de Sabato de Sarno, parti en février après seulement deux ans à la tête de la griffe italienne, évoquaient plutôt Maria Grazia Chiuri, alors future ex-directrice artistique des collections femme de Dior, ou Hedi Slimane, parti de Celine en octobre 2024.

Cette nomination surprise doit relancer la marque italienne, en perte de vitesse. Plombé par la mauvaise passe de sa marque phare, qui représente 44% du chiffre d'affaires de Kering (Saint Laurent, Bottega Veneta...), le groupe a vu ses revenus reculer de 12% en 2024, à 17,19 milliards d'euros.

Avec son style iconoclaste, Demna a fait ses preuves chez Balenciaga. Depuis 2015, le créateur s'est fait connaître par sa capacité à habiller aussi bien la rappeuse Cardi B qu'Isabelle Huppert, à faire des T-shirts et de la haute couture et rendre désirable le "moche", comme des Crocs à semelles compensées ou des sacs "poubelle".

Mais il est aussi parfois allé trop loin: en 2022, sa campagne publicitaire mettant en scène des enfants avec des accessoires d'inspiration sado-masochiste avait fait scandale.

- Renouveau chez Maison Margiela -

Une page se tourne chez Balenciaga mais également chez Maison Margiela, qui dévoile dans la soirée sa première collection de Glenn Martens.

Le designer belge a été nommé directeur artistique en janvier pour prendre la suite du créateur star et fantasque John Galliano.

Connu pour son travail chez Diesel et au sein de la marque expérimentale Y/Projet, Glenn Martens signe avec ce premier défilé le retour de la maison au calendrier de la haute couture, après un dernier show sous le pont Alexandre III en janvier 2024, considéré par beaucoup comme l'un des plus spectaculaires de ces dernières années.

Avant ça, la journée a débuté par le défilé très théâtral de Robert Wun au Théâtre du Châtelet.

Connu pour son esthétique sculpturale et parfois presque surréaliste, le créateur hongkongais a dévoilé une collection aux coupes précises pour traduire le rituel de l'habillage, de la robe couette ensanglantée à la robe de mariée, avec un bustier sculpté et une imposante jupe à traîne.