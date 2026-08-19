Waga Energy annonce une mise en service dans l'Indiana

Le spécialiste du gaz renouvelable annonce le démarrage opérationnel d'une nouvelle unité de production de biométhane à Greensburg (Indiana), exploitée en partenariat avec Decatur Hills Landfill, filiale du groupe familial Best Way Disposal.

Équipée de la technologie propriétaire Wagabox, la station transforme le gaz émis par la décharge en biométhane purifié de qualité réseau. Avec une capacité de traitement maximale de 1 000 scfm de biogaz brut, le site vise une production annuelle d'environ 60 GWh.

L'énergie est directement réinjectée dans le réseau local via un gazoduc de 3 kilomètres, cofinancé par Waga Energy et Decatur Hills Landfill. En outre, la substitution au gaz fossile permettra d'éviter plus de 15 800 tonnes de CO? équivalent par an.

Cette opération renforce le modèle de déploiement international du groupe sur le marché américain des gaz renouvelables, particulièrement dynamique sur le segment de la valorisation des déchets ménagers.