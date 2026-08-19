Le nombre de passages dans le détroit d'Ormuz baisse encore, selon des données préliminaires

Des navires à proximité du détroit d'Ormuz

Le nombre de ‌navires ayant traversé le détroit d'Ormuz est reparti à la ​baisse mardi, tombant à six contre neuf lundi et une moyenne mobile de 11 sur 10 jours, selon des données préliminaires publiées ​mercredi qui montrent que les armateurs continuent de rester à l'écart de cet ​axe essentiel.

Avant le déclenchement de la ⁠guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le ‌28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. En guise de représailles à ​cette guerre, l'Iran ‌avait très vite fermé de facto cette voie ⁠essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Ceci s'était traduit par une flambée des cours du pétrole, qui restent à un niveau élevé, ⁠à plus de ‌90 dollars le baril, en raison de l'absence de ⁠tout progrès vers une résolution du conflit, les Etats-Unis ‌et l'Iran, qui clament tous deux contrôler le détroit ⁠d'Ormuz, brandissant au contraire la menace d'une escalade.

Mardi, ⁠le président américain ‌Donald Trump a déclaré qu'aucune discussion n'était en cours avec l'Iran ​et qu'aucune n'était prévue, tout ‌en ajoutant que le détroit d'Ormuz était ouvert à la navigation.

Dans le détroit de ​Bab el-Mandeb, de l'autre côté de la péninsule arabique, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, 30 navires de ⁠transport de marchandises ont transité mardi, contre 19 lundi, selon les données de Kpler.

Certains navires pourraient naviguer sur ces voies maritimes stratégiques avec leurs transpondeurs éteints, ce qui n'est pas pris en compte dans les calculs.

(Siyi Liu à Singapour, Trixie Yap, Version ​française Benoit Van Overstraeten)