Bourse Euronext à Amsterdam

Les principales Bourses européennes évoluent ‌sur de faibles variations mercredi en début de séance, après une accalmie ​sur le marché obligataire, même si les incertitudes liées au Moyen-Orient freinent l'appétit des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 8.525,07 points ​vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,06% et à Londres, le FTSE ​100 grappille 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne ⁠0,09%, le FTSEurofirst 300 0,05% et le Stoxx 600 0,04%.

Les investisseurs ‌reviennent après une séance marquée la veille par les tensions sur le marché de la dette souveraine, les rendements des ​obligations à long terme ‌atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies ⁠dans les principales économies, y compris l'Allemagne et la France.

Si la légère baisse des rendements apporte un peu de soutien aux actions mercredi en ⁠début de séance, ‌la géopolitique continue d'inciter à la prudence, le règlement du ⁠conflit au Moyen-Orient se trouvant dans une impasse délicate qui maintient ‌les cours du pétrole au-dessus des 90 dollars le baril.

Le ⁠nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz est ⁠reparti à la baisse ‌mardi, tombant à six contre neuf lundi et une moyenne mobile de ​11 sur 10 jours, selon ‌des données préliminaires publiées mercredi.

Par ailleurs, les investisseurs attendent la publication des chiffres définitifs de l'inflation ​dans la zone euro en juillet, alors que le marché prévoit une nouvelle hausse des taux de la BCE le mois ⁠prochain pour lutter contre la progression des prix déclenchée par la guerre.

L'actualité des entreprises est en outre peu abondante, seules quelques sociétés publiant leurs résultats cette semaine en Europe.

Le brasseur danois Carlsberg, qui a fait état d'un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions, perd 1,88%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)