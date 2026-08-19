Les Bourses européennes autour de l'équilibre face à la hausse des taux

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre mercredi, moins exposées que Wall Street et les marchés asiatiques à la poussée des taux d'intérêt qui ont provoqué un mouvement de vente des valeurs technologiques.

Après quelques minutes d'échanges, Paris progressait (+0,21%), emmenée par l'énergie (Veolia +1,03%) ou l'industrie (Saint Gobain +1,03%). Londres avançait légèrement (+0,08%) et Francfort se repliait à peine (-0,08%) après une ouverture à l'équilibre. Milan était également quasi-stable (+0,06%).

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