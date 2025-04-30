Vusiongroup augmente le flottant dans le cadre d'une cession par voie de placement privé

Vusiongroup SA VU.PA :
* AUGMENTATION DU FLOTTANT DE VUSIONGROUP DANS LE CADRE D'UNE CESSION PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVÉ PAR BOE
* A L'ISSUE DE LA CESSION, BOE SMART RETAIL (HONG KONG) CO., LIMITED VERRA SA PARTICIPATION RÉDUITE À ENVIRON 25% DU CAPITAL SOCIAL
* CETTE TRANSACTION DEVRAIT ENCORE AUGMENTER LE FLOTTANT, QUI DEVRAIT PASSER D'ENVIRON 40% AVANT LE PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ À 47%
* BOE SMART RETAIL A PRIS UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS SUITE AU RÈGLEMENT-LIVRAISON DE LA CESSION
Texte original nACT91345 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA
(Rédaction de Gdansk)
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