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Vusiongroup augmente le flottant dans le cadre d'une cession par voie de placement privé
information fournie par Reuters 30/04/2025 à 08:24

Vusiongroup SA VU.PA :

* AUGMENTATION DU FLOTTANT DE VUSIONGROUP DANS LE CADRE D'UNE CESSION PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVÉ PAR BOE

* A L'ISSUE DE LA CESSION, BOE SMART RETAIL (HONG KONG) CO., LIMITED VERRA SA PARTICIPATION RÉDUITE À ENVIRON 25% DU CAPITAL SOCIAL

* CETTE TRANSACTION DEVRAIT ENCORE AUGMENTER LE FLOTTANT, QUI DEVRAIT PASSER D'ENVIRON 40% AVANT LE PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ À 47%

* BOE SMART RETAIL A PRIS UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS SUITE AU RÈGLEMENT-LIVRAISON DE LA CESSION

Texte original nACT91345 Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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