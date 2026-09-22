"Les qualifications ne paient plus" : les cadres aussi s'inquiètent toujours plus de leurs salaires

La question du niveau de rémunération rattrape l'équilibre vie privée-vie professionnelle parmi les priorités des cadres concernant leur activité.

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Les préoccupations autour du niveau de salaire ont désormais atteint le même niveau chez les cadres que celles concernant l'équilibre vie privée-vie professionnelle, selon un sondage publié mardi 22 septembre et réalisé pour l'Ugict-CGT.

Parmi l'échantillon représentatif de 1.000 personnes interrogées en mai par ViaVoice et le cabinet Secafi, le salaire est une priorité pour 70% d'entre eux.

"Pour la première fois, en 10 ans de sondage, on constate que le salaire est devenu l'une des premières priorités citées par les cadres, alors qu'historiquement, ça a toujours été l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle", a souligné Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict) de la CGT.

La question du salaire prend 5 points par rapport à l'année dernière et plus de 18 points par rapport à 2016. Sont particulièrement concernés par cette progression du salaire comme priorité "les hommes, les jeunes, les secteurs de la construction et de l'industrie, la fonction publique territoriale, et les cadres encadrants".

"Les qualifications ne paient plus dans ce pays et le fait d'être cadre n'est pas reconnu à sa juste valeur par le salaire", a critiqué Mme Le Berder, tandis que les syndicats appellent le 29 septembre à une mobilisation pour la fonction publique et les salaires.

Un niveau de rémunération pas en adéquation avec l'implication au travail

Selon les données de l'Insee, le salaire net moyen des cadres dans le secteur privé a augmenté en moyenne en euros constants de 0,5% en près de 30 ans, entre 1996 et 2024, contre 13,9% pour l'ensemble des catégories socioprofessionnelles.

Par ailleurs, la moitié des cadres considère que sa rémunération n'est pas en adéquation avec son implication au travail, tandis que 27% travaillent plus de 45 heures par semaine. Ils sont 59% à considérer que leur charge de travail a augmenté par rapport à 2025, avec une hausse particulièrement marquée dans le commerce (+14 points) et la fonction publique hospitalière (+16 points).

Alors que le gouvernement vient de présenter un projet de loi censé réduire les inégalités de rémunérations entre hommes et femmes, dont l'arrivée au Parlement est espérée pour la fin de l'année, 53% des cadres interrogés ont considéré que les critères de rémunération ne sont pas transparents.