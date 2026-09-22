Netanyahu, attendu à l'Onu, accuse le maire de New York de soutenir le Hamas

Le Premier ministre israélien Netanyahou participe à une réception organisée par son parti, le Likoud, à Tel-Aviv

par Steven Scheer

Le Premier ministre ‌israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu'il profiterait de son discours aux Nations unies cette ​semaine pour défendre les opérations militaires d'Israël contre les Palestiniens, tout en accusant le maire de New York Zohran Mamdani de soutenir le Hamas.

Les propos de Benjamin Netanyahu répondaient à ​ceux du maire de New York, qui avait déclaré lundi sur CNN que Benjamin Netanyahu était un "criminel de guerre et ​l'architecte d'un effroyable génocide du peuple palestinien".

Benjamin Netanyahu ⁠doit s'exprimer jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies.

"Je viens à l'Onu", a ‌déclaré Benjamin Netanyahu dans une brève déclaration vidéo.

"Je vais dire la vérité sur nos soldats héroïques et je vais dire la vérité sur vous (Zohran ​Mamdani)."

Zohran Mamdani a prévenu cet ‌été qu'il ferait arrêter Benjamin Netanyahu avant de concéder qu'il n'en ⁠avait pas la possibilité.

"Honte à vous, monsieur Zohran Mamdani", a déclaré Benjamin Netanyahu.

"Honte à vous de soutenir les monstres terroristes du Hamas qui ont massacré notre peuple. Honte à vous ⁠d'inciter à des émeutes ‌contre les Juifs de New York."

Certains de ses adversaires républicains ont qualifié ⁠Zohran Mamdani d'antisémite, s'appuyant sur son engagement en faveur des Palestiniens et ses critiques ‌à l'encontre de l'offensive militaire israélienne à Gaza.

Les propos de Benjamin Netanyahu ⁠interviennent dans un contexte électoral délicat pour le Premier ministre israélien critiqué ⁠notamment pour sa gestion ‌des attaques du 7-Octobre. Les élections législatives israéliennes se déroulent le 27 octobre.

Zohran Mamdani se ​défend de tout antisémitisme et dénonce l'assimilation ‌de ses critiques à l'égard d'Israël à de l'antisémitisme.

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a fait ​environ 1.200 morts et 251 personnes ont été enlevées, selon les autorités israéliennes. Israël a riposté par une offensive aérienne et terrestre qui, selon lui, visait à ⁠démanteler les capacités militaires et administratives du Hamas.

Plus de 73.000 Palestiniens ont été tués, selon les autorités sanitaires de Gaza, un bilan qui ne fait pas la distinction entre combattants et non-combattants.

Israël réfute avoir commis un génocide contre les Palestiniens à Gaza, affirmant combattre les militants du Hamas et accusant le groupe de se dissimuler parmi les civils.

(version française Nicolas ​Delame, édité par Sophie Louet)