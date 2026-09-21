Vusion - Résultats du 1er semestre 2026 : Forte croissance du chiffre d’affaires, de la rentabilité et du free cash-flow opérationnel - Confirmation des perspectives annuelles

• Chiffre d’affaires de 820 M€ en IFRS (+34%) et 839 M€ en données ajustées¹ (+29%) et en hausse de +37% à taux de change et droits de douane constants

• Chiffre d’affaires VAS² de 125 M€ (+39%), dont 61 M€ de VAS récurrent³ (+73%)

• EBITDA ajusté¹ de 160 M€ en hausse de +48% (IFRS 141 M€, +92%), soit une marge d’EBITDA ajusté de 19,1% (+2,4 pts vs. S1 2025)

• EBIT ajusté¹ de 96 M€ en hausse de +82% (IFRS 76 M€, +338%), soit une marge d’EBIT ajusté de 11,4% (+3,3 pts vs. S1 2025)

• Résultat net ajusté¹ de 77 M€ en hausse de +81% (IFRS 132 M€ vs. -10 M€ au S1 2025)

• Génération de free cash-flow opérationnel de 127 M€ en hausse de +51% avec une position de trésorerie nette de 197 M€ à fin juin 2026

• Perspectives annuelles 2026 réitérées