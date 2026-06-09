Vusion distingué par le CDP dans son Supplier Engagement Assessment

Vusion annonce avoir obtenu la note "A" dans le cadre du Supplier Engagement Assessment (évaluation de l'engagement des fournisseurs) du CDP, en reconnaissance de son engagement à mobiliser sa chaîne de valeur sur les enjeux liés au climat.

La société participe depuis 2022 au processus du CDP, organisation internationale à but non lucratif qui gère un système indépendant de déclaration environnementale, aidant les organisations à mesurer et à rendre compte de leur impact sur l'environnement.

Le Supplier Engagement Assessment évalue l'efficacité avec laquelle les entreprises mobilisent leurs fournisseurs sur les enjeux climatiques, en analysant des domaines clés tels que la gouvernance climatique, les objectifs de réduction des émissions, la gestion des émissions de Scope 3 et les stratégies d'engagement des fournisseurs.

Cette reconnaissance reflète les efforts continus de Vusion pour intégrer les considérations climatiques dans ses pratiques d'achat et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, selon le groupe de solutions de digitalisation pour le commerce physique fondées sur l'IA.

Par la mobilisation de ses fournisseurs, la transparence relative à ses émissions et des initiatives collaboratives de décarbonation, le groupe affirme contribuer à réduire les émissions liées à sa chaîne de valeur et à accélérer la transition vers un écosystème commercial à faible empreinte carbone.