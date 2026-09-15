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Vusion a racheté 148 304 actions en six mois via un PSI
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 07:44
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Vusion annonce l'arrivée à son terme du mandat de rachat d'actions qui avait été confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) le 3 mars pour une durée de six mois. Dans ce cadre, 148 304 actions ont été rachetées par la société, pour un prix total de 16,7 MEUR.

"Les informations concernant les interventions sur le titre de la société dans le cadre du programme de rachat d'actions ont été publiées conformément à la réglementation en vigueur", précise le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l'IA.

Comme annoncé le 3 mars, les actions rachetées par Vusion ont été affectées aux objectifs de couverture de plans d'attribution gratuite d'actions ainsi que de valeurs mobilières donnant accès au capital, afin d'en limiter l'effet dilutif.

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