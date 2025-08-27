Vote de confiance: fort du "soutien total" de Macron, Bayrou va recevoir les chefs de partis

Le président de la République Emmanuel Macron le 27 août 2025, à Chisinau, en Moldavie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Fort du "soutien total" d'Emmanuel Macron et déterminé à se battre "comme un chien" pour remporter un vote de confiance sur la dette et le budget, a priori perdu d'avance, le 8 septembre à l'Assemblée nationale, François Bayrou s'apprête à recevoir les chefs de partis la semaine prochaine.

"A partir de lundi (...) je vais recevoir les responsables de partis politiques et de groupes parlementaires", a déclaré le Premier ministre sur TF1 , se disant prêt à "ouvrir toutes les négociations nécessaires" à la "condition préalable" d'un accord sur "l'importance de l'effort" à consentir dans le prochain budget.

"Est-ce qu'on s'accorde sur la gravité et sur l'urgence?", a-t-il insisté, ajoutant qu'il "reste douze jours, c'est très long pour parler".

Mais peut-être trop peu pour inverser un rapport de forces nettement défavorable, d'ici à l'engagement de la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée. Déjà, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a rejeté le "discours populiste" d'un François Bayrou qui "effraye et ment", et appelé à le "chasser" le 8 septembre.

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a, lui, déploré sur X la "désinvolture" du Premier ministre, sans dire dans l'immédiat s'il se rendrait à son invitation. Tout comme la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier sur LCI qui elle aussi réserve sa réponse mais "se demande pourquoi il nous invite à discuter".

Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen a dénoncé le "mensonge" du Premier ministre qui a affirmé n'avoir pu contacter les oppositions pendant l'été car elles étaient "en vacances".

- Malaise -

M. Bayrou peut au moins compter sur l'appui du chef de l'Etat, qui a apporté "son total soutien à la démarche" lors du Conseil des ministre mercredi matin, appelant lui aussi à "la responsabilité" des forces politiques "qui souhaitent être des partis de gouvernement".

Le Premier ministre François Bayrou à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Comme le prévoit l'article 49-1 de la Constitution, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à engager la responsabilité du gouvernement.

La décision de l'exécutif ouvre cependant une nouvelle période d'incertitudes qui place de nouveau M. Macron en première ligne. Car les oppositions de gauche et d'extrême droite ont fait savoir qu'elles ne voteraient pas la confiance, et le gouvernement a donc toutes les chances de tomber.

Issue des votes de confiance sollicités par le gouvernement sous la Vème République en France, en part des votes des députés exprimés ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Même au sein du socle gouvernemental, la confiance n'est pas complètement garantie, notamment au sein de la cinquantaine de députés Les Républicains (LR) où "il n'y a pas à ce stade d'unanimité sur le vote de confiance", a indiqué à l'AFP une source parlementaire.

Le maire du Havre et président d'Horizons Edouard Philippe, le 22 mai 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Aucune voix ne manquera en revanche dans le groupe Horizons, a pour sa part assuré Edouard Philippe dans un entretien à l'AFP, tout en soulignant que la confiance demandée par le Premier ministre devait "se construire" avec les partis politiques.

Le malaise est palpable jusque dans les rangs macronistes: "Cette décision, elle est prise. On peut ergoter sur: +Est-ce qu'il fallait la prendre ou pas ? Elle est là", a ainsi balayé l'ex-Premier ministre Gabriel Attal.

- "Inéluctable" -

M. Bayrou, qui a promis mardi de se battre "comme un chien" pour éviter la chute de son gouvernement, espère que les Français feront pression sur leurs députés en sa faveur. Mais il n'a pas l'opinion publique de son côté: seules 27% des personnes interrogées disent espérer que M. Bayrou soit maintenu en fonction par les députés, selon un sondage Elabe.

Dans un autre sondage Ifop, 63% des Français réclament une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale alors qu'ils n'étaient que 41% début juin.

Une dissolution, jusqu'ici écartée par le chef de l'Etat et que seul le Rassemblement national réclame, LFI espérant de son côté une présidentielle anticipée en s'appuyant sur la mobilisation du 10 septembre, qui a reçu mercredi le soutien de la CGT pour en faire "une première étape réussie".

"Je ne crois pas qu'une nouvelle dissolution nous permettrait d'avoir une stabilité", a estimé M. Bayrou. Son prédécesseur Edouard Philippe pense cependant "qu'elle est assez inéluctable" si la situation politique empêche l'adoption d'un budget.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, le 21 août 2025, à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

L'incertitude politique se transmet sur les marchés, même si, après avoir été sous pression ces deux derniers jours, le taux d'intérêt à dix ans de la dette française se stabilisait mercredi, à 3,50% au même niveau que la veille.

En écho, le président du Medef Patrick Martin a appelé "les décideurs politiques (à) dépasser leurs rivalités", car "on ne joue pas avec l'économie".