Snowflake grimpe en flèche après avoir relevé ses prévisions annuelles

27 août - ** Les actions de la société Snowflake SNOW.N en hausse de 12,3 % à 225 $ après la cloche

** La société relève ses prévisions de revenus annuels de produits et de marge d'exploitation ajustée en misant sur une forte demande pour ses services d'analyse de données, les entreprises accordant la priorité aux dépenses d'intelligence artificielle

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 4,40 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,33 milliards de dollars, et s'attend à ce que la marge d'exploitation ajustée annuelle augmente de 9 %, contre une prévision précédente de 8 %

** SNOW a également dépassé les estimations pour les revenus du trimestre 2, affichant 1,14 milliard de dollars par rapport aux estimations de 1,09 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de ~30 % depuis le début de l'année