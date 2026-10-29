Vontobel élargit sa gamme obligataire avec une stratégie de crédit investment grade

(Zonebourse.com) - Vontobel annonce le lancement du fonds Vontobel Fund - Credit Opportunities Investment Grade, élargissant ainsi son offre obligataire avec une stratégie axée sur le crédit mondial de haute qualité.

Avec ce fonds, Vontobel applique sa stratégie de crédit opportuniste aux émetteurs de qualité (investment grade), alliant solidité financière et gestion active flexible.

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des émetteurs investment grade, en cherchant à tirer parti des opportunités de valeur relative sur les marchés de la dette senior et subordonnée. Si les investissements sont principalement limités aux émetteurs investment grade, la stratégie peut également investir de manière sélective dans des instruments subordonnés notés en catégorie spéculative (high yield).

Kai Hirschlein, gérant de portefeuille de la boutique fixed income de Vontobel déclare : "Avec cette stratégie, nous étendons une approche éprouvée à l'univers investment grade, en offrant à nos clients un moyen plus prudent d'accéder aux marchés mondiaux du crédit. Nous cherchons à tirer parti des opportunités de valeur relative tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de gestion des risques."

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