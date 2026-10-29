Les résultats de Merck ont profité d'un essor de la demande au 3T

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe pharmaceutique américain Merck a annoncé jeudi des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes du marché, expliquant avoir profité d'une hausse de la demande pour ses traitements phares contre le cancer et les maladies pulmonaires.

Son chiffre d'affaires a progressé de 5 % à 18,05 milliards de dollars tandis que son bénéfice net a reculé de 12 % à 5,06 milliards, affecté par une charge exceptionnelle liée à un accord de licence avec la biotech chinoise SciBrunch Therapeutics.

Le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 17,34 et 5,20 milliards de dollars.

Il tablait aussi sur un bénéfice par action hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, de 2,09 dollars. Merck a fait largement mieux avec 2,49 dollars, contre 2,44 dollars un an plus tôt.

L'entreprise a mis l'accent sur les ventes de Keytruda/Keytruda Olex, traitements oncologiques (col de l'utérus, sein, vessie, etc), qui ont progressé de 6 % sur un an à 8,60 milliards de dollars.

Elle a expliqué ce gain par un élargissement des indications aux soins précoces ainsi que par des prescriptions, supérieures au niveau mondial, pour les lésions métastatiques.

Le Gardasil a bondi de 14 % à 1,99 milliard de dollars, tiré par les ventes aux États-Unis grâce à des achats du secteur public et à des hausses tarifaires.

De son côté, le Winrevair (maladies pulmonaires) a accru sa contribution de 93 % à 694 millions de dollars.

Selon Merck, aussi connu sous le nom MSD dans certains pays, les ventes ont progressé aux États-Unis mais aussi, et surtout, à l'international en particulier en Europe et au Japon.

En revanche, les anti-diabétiques Januvia et Januvet ont chuté de 39 % à cause de la concurrence de médicaments génériques après la perte d'exclusivité aux États-Unis, a expliqué Merck.

Le groupe a légèrement affiné plusieurs prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Son chiffre d'affaires devrait ainsi se situer entre 66,8 et 67,3 milliards de dollars (entre 66,3 et 67,3 milliards prévu auparavant) et son bénéfice net par action à données comparables est attendu entre 2,77 et 2,82 dollars (entre 2,66 et 2,76 dollars auparavant).

Avant la publication de jeudi, le consensus attendait respectivement 67,04 milliards de dollars et 2,64 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Merck progressait de 1,71 %.