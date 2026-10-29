Les revenus d'Axa en hausse de 5% sur les neuf premiers mois de l'année

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'assureur français Axa a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur un an pour les trois premiers trimestres de 2026, à 93 milliards d'euros, grâce à la bonne tenue de l'assurance dommages, notamment en France, et aux activités d'assurance vie et santé.

"Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, Axa continue de réaliser une performance solide", a déclaré le directeur financier du groupe, Alban de Mailly Nesle, lors d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant a mis en avant le modèle équilibré et diversifié du géant européen de l'assurance, au coude-à-coude avec l'allemand Allianz.

Dans le détail, l'assurance dommages a enregistré un chiffre d'affaires de 48,1 milliards d'euros (+3 %, à effets de change et base comparable) et celui de la branche assurance vie et santé s'est élevé à 44,8 milliards d'euros (+7 %).

Le revenu réalisé en France, via le réseau d'agents Axa et la marque Direct assurance, a progressé de 8 % depuis le début de l'année, aidé par des hausses de tarifs.

La charge relative aux catastrophes naturelles (tempêtes, tornades, épisodes de grêle...) est légèrement plus élevée que la moyenne observée par Axa ces dernières années, particulièrement en France, en Suisse et en Italie.

M. de Mailly Nesle a également évoqué des "incertitudes économiques, géopolitiques, financières importantes" et des marchés financiers "sensibles, volatils".

Il a précisé qu'Axa détenait à son bilan 17 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (titres de dette française), un montant stable qui représente 11% de son portefeuille d'obligations souveraines.

L'assureur a rendu public le 15 septembre ses objectifs pour les trois années à venir, faisant la part belle à l'intelligence artificielle, à plusieurs segments de marchés et à la maîtrise des coûts.

La société a réalisé un bénéfice net de 4,17 milliards d'euros sur la première moitié d'année. Elle ne publie pas en revanche de bénéfice net aux premier et troisième trimestre.