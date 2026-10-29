Eutelsat : le démarrage d'Iris2 peine à amortir la baisse des ventes au premier trimestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat, considéré comme stratégique pour l'indépendance européenne face à Starlink, a vu ses revenus refluer légèrement au premier trimestre, mais confirme ses prévisions annuelles, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

Sur le premier trimestre de son exercice financier décalé, l'entreprise a vu ses ventes atteindre 286 millions d'euros, en recul de 0,9% à base comparable.

Ce montant intègre pour la première fois des revenus liés à la construction de la future constellation européenne Iris2, à hauteur de 5 millions d'euros, un chiffre qui "devrait connaître une hausse significative tout au long de l'exercice et à mesure de l'avancement du programme", a souligné Eutelsat.

Le projet, mené par l'agence spatiale européenne et la commission européenne, rassemble un consortium d'acteurs privés pour construire une constellation de satellites de télécommunications sécurisées pour les gestions de crises par les gouvernements, avec l'ambition de s'affranchir de l'omnipotence de l'américain Starlink, marque de l'entreprise SpaceX propriété d'Elon Musk.

Avec le démarrage de la construction, le carnet de commandes d'Eutelsat "comprend désormais 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires" liés à Iris2, a précisé le groupe dans son communiqué.

Début août, l'entreprise avait indiqué qu'elle investirait 3,4 milliards d'euros dans le projet, et espérait en tirer 10 milliards d'euros de revenus sur la période 2032-2040.

Sur le premier trimestre, le reste des ventes du groupe est alimenté par ses deux segments d'activités habituels, la diffusion vidéo et la connectivité par satellite.

Dans la vidéo, son activité historique, le chiffre d'affaires de l'opérateur poursuit sa baisse. Sur le trimestre, il s'élève à 110 millions d'euros, en baisse de 17,8% sur un an et à base comparable.

"Le rythme de la baisse devrait cependant s'atténuer à l'avenir", précise Eutelsat.

La connectivité connaît quant à elle une progression de 11,9% à base comparable, avec un chiffre d'affaires de 168,3 millions d'euros.

Cette progression est largement portée par les services de satellites en orbite basse, dont les revenus ont augmenté de 30,1%, à 70,9 millions d'euros.

L'opérateur confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2026-2027, avec une légère baisse attendue du chiffre d'affaires de ses activités opérationnelles (hors revenus liés à Iris2).

Pour l'exercice 2028-2029, l'entreprise prévoit toujours un chiffre d'affaires opérationnel compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros.