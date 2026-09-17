Volvo Cars prévoit de lancer 13 nouveaux modèles au cours de cette décennie et table sur une hausse de ses bénéfices

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* Cette offensive produit vise à faire passer la marge d'EBIT à plus de 8 % (contre 3,5 % en 2025)

* Six modèles pour la Chine et sept pour les marchés occidentaux sont prévus d’ici 2030

* Le renforcement des liens d'approvisionnement avec Geely vise à accroître le taux de pièces communes

(Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 4, de la note d'analyste au paragraphe 7 et d'un graphique)

par Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST prévoit de lancer 13 nouveaux modèles d’ici 2030 afin d’élargir sa gamme et de doubler sa part de marché, a annoncé le constructeur automobile suédois à la veille d’une journée des investisseurs qui se tiendra jeudi à Stockholm.

Sous la direction de son directeur général Hakan Samuelsson, Volvo a rationalisé sa gamme et mis davantage l’accent sur la régionalisation, s’orientant vers des offres plus spécifiques à chaque région et moins de personnalisation.

Volvo prévoit six nouveaux modèles pour le marché chinois et sept pour les marchés occidentaux, comprenant des véhicules entièrement électriques (VE) et des hybrides, dans le but de porter sa marge d'EBIT (résultat avant intérêts et impôts) à plus de 8 % (contre 3,5 % en 2025).

L’action du constructeur automobile a progressé de 3 % en début de séance.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux seront construits sur les plateformes SPA2 et SPA3 de Volvo, qui, selon le constructeur, devraient permettre de réduire les coûts d’investissement, tandis que les modèles destinés au marché chinois seront développés en collaboration avec sa société sœur Geely Auto 0175.HK .

Volvo Cars a eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane, d’une demande en véhicules électriques en baisse et de coûts de développement élevés, et la société n’a pas précisé quand elle pourrait atteindre son nouvel objectif de marge bénéficiaire.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note adressée à leurs clients qu’ils estimaient que le marché ne tiendrait pas compte de la probabilité d’un doublement de la part de marché compte tenu de la concurrence intense, tout en surveillant la sensibilité des objectifs de marge de Volvo à toute baisse des volumes de vente.

En 2021, l’entreprise avait annoncé son intention d’atteindre une marge d’EBIT comprise entre 8 % et 10 % d’ici le milieu de la décennie, mais elle a par la suite revu ses ambitions à la baisse à plusieurs reprises avant de retirer complètement ses prévisions financières en 2025.

En avril de l’année dernière, Samuelsson a déclaré que l’ère de l’entreprise mondiale était révolue et a lancé un plan spécifique pour des opérations autonomes en Chine et aux États-Unis.

“Les goûts et les préférences varient d’une région à l’autre, il faut donc l’accepter”, avait-il déclaré à l’époque.

Parallèlement, Samuelsson a également lancé un plan d’action en matière de coûts et de trésorerie de 18 milliards de couronnes suédoises (1,83 milliard de dollars), qui prévoyait notamment une coopération plus étroite avec l’actionnaire majoritaire Geely Holding GEELY.UL .

Jeudi, Volvo Cars a déclaré qu’une coopération plus étroite avec Geely en matière d’approvisionnement en composants en Europe et en Chine permettrait de porter le taux de pièces communes de 10 % actuellement à 30 %, ce qui contribuerait à environ 5 % d’économies sur les coûts des matériaux d’ici 2030, en plus des économies indirectes également prévues.

(1 dollar = 9,8398 couronnes suédoises)