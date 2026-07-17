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Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 09:45

L'illustration montre le logo Volvo

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Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir.

Le constructeur automobile suédois, ​détenu majoritairement par le groupe ⁠chinois Geely Holding, a enregistré un résultat d'exploitation de ‌800 millions de couronnes suédoises (72,44 millions d'euros) pour la période avril-juin, en recul après 1,6 ​milliard au premier ‌trimestre.

Volvo Cars a déclaré s'attendre toujours à ce ⁠que ses marges bénéficiaires s’améliorent au second semestre de cette année, à mesure que la production du nouveau SUV ⁠EX60 atteindra ‌sa pleine capacité.

"Volvo Cars prévoit des ventes nettement ⁠plus élevées au second semestre par rapport au premier, ‌grâce à la croissance en Europe, à ⁠la poursuite de la reprise aux États-Unis et ⁠à un marché ‌chinois qui reste difficile", a déclaré Hakan Samuelsson, président-directeur ​général de Volvo Cars, dans ‌un communiqué.

Le groupe, qui a lancé l’année dernière un plan de réduction ​des coûts de 18 milliards de couronnes, a annoncé vendredi avoir réalisé cinq milliards d’économies indirectes avec ⁠six mois d’avance sur le calendrier prévu.

La marge brute, un indicateur que les investisseurs et les analystes surveillent de près pour évaluer l’impact des droits de douane, s’est établie à 16,8%, contre 18,5% au premier trimestre.

(Marie Mannes ; version ​française Augustin Turpin)

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