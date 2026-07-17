La Bourse de Paris dans le rouge, STMicroelectronics décroche

Le logo de la place boursière Euronext, visible sur son bâtiment dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évoluait dans le rouge vendredi, emportée par le décrochage généralisé des valeurs tech avec STMicroelectronics en tête, dans un climat de défiance face aux valorisations colossales du secteur.

L'indice vedette CAC 40 perdait 0,91% à 8.301,44 points vers 11H30 heure de Paris. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises a cédé 0,05% pour terminer à 8.377,86 points.

"La baisse se poursuit sur le marché actions, la pression vendeuse dans le secteur technologique, en particulier sur les valeurs des semi-conducteurs, continue", commente Andreas Lipkow pour CMC Markets.

STMicroelectronics, fabricant franco-italien de composants électroniques, dégringolait de 6,77% à 52,20 euros vers 11H30 heure de Paris, signant la plus forte baisse sur l'indice CAC 40.

Soitec, spécialiste français des semi-conducteurs, signait une chute de 6,96% à 83,90 euros.

"Dans l'ensemble, cela semble davantage être un mouvement de correction sur les semi-conducteurs et d'autres valeurs liées à l’IA, notamment les actions liées à la mémoire, plutôt qu'un véritable retournement généralisé du marché", estime Neil Wilson, de Saxo UK.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, perdent également du terrain: Schneider Electric reculait de 2,07%, à 258,88 euros, et Legrand perdait 2,90% à 133,70 euros.

De façon plus générale, "un cocktail toxique mêlant la crainte des conséquences d'une nouvelle escalade de la guerre en Iran et, par ricochet, la peur d’une hausse des taux, pousse les investisseurs hors des actions", relève par ailleurs Andreas Lipkow.

Les valeurs domestiques résistent

Les valeurs dites défensives ou domestiques, exposées au marché local mais moins à l'international, sont celles qui s'affichent en hausse vendredi sur la Bourse de Paris.

Dans l'agroalimentaire, Danone gagnait 1,02% à 73,50 euros.

Dans le secteur des télécoms, Orange s'octroyait 2,42% à 16,49 euros.

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