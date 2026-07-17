Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,68% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,85% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les valeurs des fabricants de puces restent à surveiller vendredi après une séance dans le rouge la veille et une nouvelle vague de ventes vendredi sur les Bourses asiatiques et européennes.

Le secteur est confronté à des inquiétudes liées aux valorisations élevées des actions et à des doutes quant à la pérennité de ses bénéfices spectaculaires.

* NETFLIX NFLX.O - Le géant du 'streaming' a publié jeudi des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street et annoncé son intention de réduire les informations qu'il partage à propos des heures de visionnage sur la plateforme, en marge d'efforts pour développer de nouveaux vecteurs de croissance.

L'action plonge de plus de 9% dans les échanges en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O recule de 4,7% en avant-Bourse après avoir annulé jeudi à la dernière minute un vol d'essai de sa fusée Starship depuis le Texas, certains de ses moteurs n'ayant pas démarré.

* PAYPAL PYPL.O - Le conseil d'administration du groupe estime que l'offre d'achat déposée par le spécialiste américain des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International sous-évalue la société et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier.

* META META.O - La justice a rejeté jeudi la demande du groupe américain visant à annuler une décision l'obligeant à remettre au procureur général de Washington des documents internes relatifs au bien-être des jeunes utilisateurs, dans le cadre d'une action en justice accusant l'entreprise d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de Facebook et d'Instagram pour les mineurs.

(Rédigé par Diana Mandia)

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