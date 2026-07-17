Volvo: Bénéfice en hausse au T2, bond des commandes en Amérique du Nord

Le nouveau SUV électrique de Volvo Cars, l'EX60 Cross Country, est présenté lors d'un événement de lancement à Stockholm

Volvo Group a fait état ‌vendredi d'une hausse de 35% de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre et ​a déclaré que les prises de commandes en Amérique du Nord avaient plus que doublé après des années de demande morose sur ce marché.

Le constructeur suédois de camions, ​qui fabrique également des équipements pour la construction et des moteurs, a déclaré qu'une baisse des dépenses dans ​des domaines tels que la recherche et ⁠le développement avaient plus que compensé l'impact des droits de douanes américains et ‌l'augmentation du coût du fret et des matériaux.

Les commandes de camions du groupe, qui proviennent principalement d'Europe, ont augmenté de 33% sur ​ce marché, tandis que celles ‌enregistrées en Amérique du Nord ont bondi de 122%.

"La demande (de ⁠camions) en Europe et en Amérique du Sud a continué de progresser progressivement, tandis qu'elle a été exceptionnellement forte en Amérique du Nord", a déclaré le président-directeur ⁠général Martin Lundstedt dans ‌un communiqué.

La reprise des commandes en Amérique du Nord intervient après ⁠plusieurs années de faiblesse dans la région, le ralentissement de l'activité de transport ‌routier ayant entraîné une baisse des tarifs de fret et une ⁠surcapacité de camions.

Volvo a nuancé cette embellie en déclarant qu'elle ⁠ne s'était pas encore ‌traduite par une hausse des ventes au détail de camions, toujours en baisse dans ​la région.

"Les niveaux de production, les livraisons ‌et les ventes au détail dans le secteur des camions devraient augmenter au second semestre", précise un ​communiqué du groupe.

Volvo a légèrement revu à la hausse ses prévisions concernant le marché européen des poids lourds pour cette année, passant de 310.000 immatriculations ⁠prévues en avril à 315.000. Le constructeur a confirmé ses prévisions de ventes au détail de 265.000 poids lourds pour le marché nord-américain.

Le résultat d'exploitation trimestriel s'est établi à 13,5 milliards de couronnes, contre 9,96 milliards un an plus tôt et alors que les analystes tablaient en moyenne sur 13,6 milliards, selon un sondage LSEG.

(Anna Ringstrom ; ​version française Augustin Turpin)