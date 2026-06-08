Voltalia signe un contrat d’utilisation du système de transmission avec l’opérateur brésilien ONS

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information fournie par Boursorama avec Media Services•08.06.2026•18:26•
Le programme de défense était miné depuis des années par les rivalités industrielles entre Airbus et Dassault. Le dernier clou dans le cercueil. Le chancelier Friedrich Merz et Emmanuel Macron se sont entendus pour "ne plus poursuivre la construction d'un avion ...
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