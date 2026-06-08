information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 18:15

Voltalia signe un contrat d’utilisation du système de transmission avec l’opérateur brésilien ONS

Voltalia SA VLTSA.PA :

* UN CONTRAT D'UTILISATION DU SYSTÈME DE TRANSMISSION AVEC L'OPÉRATEUR NATIONAL DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE BRÉSILIEN (ONS)

* CONTRAT, SÉCURISANT UNE CAPACITÉ DE RACCORDEMENT DE 322 MW AU COMPLEXE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE PECÉM

Texte original nGNE3QTBvh Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA

(Rédaction de Gdansk)