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Voltalia signe un contrat d’utilisation du système de transmission avec l’opérateur brésilien ONS
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 18:15

Voltalia SA VLTSA.PA :

* UN CONTRAT D'UTILISATION DU SYSTÈME DE TRANSMISSION AVEC L'OPÉRATEUR NATIONAL DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE BRÉSILIEN (ONS)

* CONTRAT, SÉCURISANT UNE CAPACITÉ DE RACCORDEMENT DE 322 MW AU COMPLEXE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE PECÉM

Texte original nGNE3QTBvh Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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