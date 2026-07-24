Cyclisme/Tour de France-Le Colombien Rubio abandonne après avoir percuté une voiture dans l'Alpe d'Huez

Tour de France
par Vincent Daheron
Le Colombien Einer Rubio (Movistar) a violemment percuté vendredi une voiture de l'équipe UAE Team Emirates-XRG dans la montée de l'Alpe d'Huez, où était jugée l'arrivée de la 19e étape du Tour de France, et a été contraint à l'abandon.
Le grimpeur de 28 ans, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie en 2023, n'a pu éviter le pare-brise arrière de la voiture lorsque celle-ci a freiné sèchement devant lui. Le pare-brise du véhicule s'est brisé et Einer Rubio a été vu le visage ensanglanté, victime d'un "traumatisme facial", selon les organisateurs.
"Einer Rubio a reçu une vingtaine de points de suture au visage à la suite de l'accident dont il a été victime lors de l'ascension de l'Alpe d'Huez", a déclaré son équipe Movistar sur le réseau social X. "Le Colombien va être transféré dans un hôpital de Grenoble, où il subira de nouveaux examens afin de déterminer la gravité de ses blessures."
Le conducteur de la voiture UAE Team Emirates-XRG n'a pas été sanctionné, indique le communiqué quotidien de l'organisation.
"Un spectateur est tombé en avant, directement sur la trajectoire de la voiture. Le véhicule a freiné pour éviter la collision. C'était un incident très regrettable, que personne ne souhaite voir. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Einer Rubio", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'équipe émiratie.
Contacté par Reuters, l'organisateur n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.
Une foule impressionnante s'était massée vendredi sur les rampes de l'Alpe d'Huez, forçant notamment la préfète de l'Isère à fermer, depuis jeudi 14h00, l'accès à la station aux véhicules dans le sens de la montée, et ce jusqu'à dimanche minuit.
(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez)
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