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Cyclisme/Tour de France-Le Colombien Rubio abandonne après avoir percuté une voiture dans l'Alpe d'Huez
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 20:42
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Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

‌Le Colombien Einer Rubio (Movistar) a violemment percuté vendredi une voiture de ​l'équipe UAE Team Emirates-XRG dans la montée de l'Alpe d'Huez, où était jugée l'arrivée de la 19e étape du Tour de France, et a ​été contraint à l'abandon.

Le grimpeur de 28 ans, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie ​en 2023, n'a pu éviter le ⁠pare-brise arrière de la voiture lorsque celle-ci a freiné sèchement devant ‌lui. Le pare-brise du véhicule s'est brisé et Einer Rubio a été vu le visage ensanglanté, victime d'un "traumatisme facial", ​selon les organisateurs.

"Einer ‌Rubio a reçu une vingtaine de points de suture ⁠au visage à la suite de l'accident dont il a été victime lors de l'ascension de l'Alpe d'Huez", a déclaré son équipe Movistar sur ⁠le réseau social ‌X. "Le Colombien va être transféré dans un hôpital de ⁠Grenoble, où il subira de nouveaux examens afin de déterminer la ‌gravité de ses blessures."

Le conducteur de la voiture UAE Team ⁠Emirates-XRG n'a pas été sanctionné, indique le communiqué quotidien ⁠de l'organisation.

"Un spectateur ‌est tombé en avant, directement sur la trajectoire de la voiture. Le ​véhicule a freiné pour éviter ‌la collision. C'était un incident très regrettable, que personne ne souhaite voir. Nous souhaitons un ​prompt rétablissement à Einer Rubio", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'équipe émiratie.

Contacté par Reuters, l'organisateur n'a pas répondu dans ⁠l'immédiat à une demande de commentaire.

Une foule impressionnante s'était massée vendredi sur les rampes de l'Alpe d'Huez, forçant notamment la préfète de l'Isère à fermer, depuis jeudi 14h00, l'accès à la station aux véhicules dans le sens de la montée, et ce jusqu'à dimanche minuit.

(Reportage de Vincent ​Daheron à l'Alpe d'Huez)

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