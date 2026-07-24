Cyclisme/Tour de France-Martinez se rapproche au général mais manque une occasion en or

Tour de France

par Vincent Daheron

Après Valentin Paret-Peintre au mont ‌Ventoux l'an passé, le cyclisme français a failli voir l'un des siens remporter vendredi une autre victoire de prestige avec Lenny ​Martinez à l'Alpe d'Huez, lors de la 19e étape du Tour de France.

Le coureur de l'équipe Bahrain-Victorious a terminé deuxième de l'étape, à six secondes du vainqueur du jour et maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), soit le meilleur résultat d'un coureur tricolore ​depuis le début de cette 113e édition de la Grande Boucle.

Mais le grimpeur de 23 ans nourrira peut-être quelques regrets.

"Deuxième, c'est beau, mais ça aurait été beau ​de gagner. C'est Tadej (Pogacar) qui gagne, c'était le plus fort aujourd'hui", ⁠a réagi Lenny Martinez au micro de France TV.

Présent avec intelligence dans l'échappée matinale, il était l'un des plus ‌forts de ce groupe initial d'une quarantaine de coureurs. Dans les premières rampes de l'Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1% de pente moyenne), il s'est détaché avec l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et l'Américain Sepp ​Kuss (Visma-Lease a bike).

Avec environ trois minutes et 20 ‌secondes d'avance sur le groupe maillot jaune au pied des 21 lacets, ces trois-là avaient ⁠une petite chance de pouvoir lever les bras dans la station iséroise. Mais ils n'ont pas réussi à s'entendre, particulièrement Lenny Martinez qui n'a jamais vraiment relayé ses compagnons alors qu'il avait les jambes pour répondre à leurs attaques.

Le trio a parfois ⁠fait du surplace, favorisant ‌le retour de Tadej Pogacar. Richard Carapaz, qui s'était extirpé seul, a été repris à 1,7 km ⁠de la ligne par le Slovène, avec Lenny Martinez dans la roue.

Le quadruple vainqueur du Tour a été trop fort, mais ‌le Français a pris la deuxième place devant le coureur de l'équipe EF Education-EasyPost, vainqueur jeudi et ⁠agacé après l'arrivée.

"J'étais énervé car Lenny (Martinez) m'a coupé la route dans le dernier virage. C'était ⁠un peu irrespectueux. Ça ne ‌change rien pour moi, mais il y a des choses à respecter", a déclaré Richard Carapaz sur Eurosport. "Au début, il n'a ​pas collaboré et après, il coupe la trajectoire. Ça n'est pas ‌très sport."

Lenny Martinez ne s'en est pas ému à l'arrivée, malgré l'occasion manquée de décrocher son premier bouquet sur un grand tour, lui qui en ​compte 11 dans sa carrière, dont deux sur Paris-Nice et un au Critérium du Dauphiné.

Selon le fils de Miguel Martinez, champion olympique 2000 de VTT, l'essentiel était ailleurs.

"Ça faisait pas mal d'étapes que je ruminais un peu parce qu'il y ⁠avait des mecs du top 10 qui prenaient des échappées et pas moi, parce qu'on ne me laissait pas trop sortir", a-t-il expliqué. "Le groupe m'a emmené loin. Je pensais juste prendre un coup d'avance, j'ai pensé à la victoire juste à la fin."

Septième du classement général au matin de cette 19e étape, le Cannois a fait une belle opération puisqu'il a dépassé Juan Ayuso et Mattias Skjelmose, tous deux coureurs de l'équipe Lidl-Trek, pour s'installer au cinquième rang à deux jours de l'arrivée à ​Paris.

(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez)