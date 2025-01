Volkswagen: baisse des livraisons mondiales de 2,3% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:43









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que ses livraisons mondiales ont atteint 9,03 millions de véhicules en 2024, en baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à une diminution des livraisons en Chine (-10 %), compensée par des hausses en Amérique du Nord (+6 %) et du Sud (+15 %).



Les véhicules électriques (VE) représentent 8,3 % des ventes, avec 744 800 unités livrées (-3,4 %).



En Europe, Volkswagen conserve sa position de leader des VE avec 21 % de part de marché, malgré une baisse des livraisons. Les commandes de VE en Europe de l'Ouest ont bondi de 88 %, avec un carnet atteignant 170 000 véhicules grâce à de nouveaux modèles comme la Volkswagen ID.7 Tourer.



Enfin, les hybrides rechargeables ont enregistré une hausse de 5 % des livraisons, portée par une forte demande pour les modèles de deuxième génération.





