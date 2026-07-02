"Volatilité" de la défense : pourquoi KNDS repousse son entrée en Bourse

Selon le Financial Times , le groupe franco-allemands n'a pas obtenu le niveau de valorisation qu'il espérait pour son lancement sur les places de Paris de Francfort.

KNDS produit des blindés et systèmes d'artillerie tels que le Boxer (photo) ou le célèbre canon Caesar ( AFP / MICHAELA STACHE )

Ce devait être une des plus grosses introductions en bourse en Europe des dernières années. Le groupe franco-allemand KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi 1er juillet dans un communiqué repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense".

Cette opération, annoncée il y a moins d'une semaine, avait comme objectif une cotation prévue à Paris et Francfort et une valorisation entre 15 et 18 milliards d'euros, selon Bloomberg.

Le groupe franco-allemand KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi soir repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense".

"KNDS et ses actionnaires continueront de surveiller de près les conditions de marché et se tiennent prêts à reprendre leur processus d'introduction en Bourse quand les conditions de marché le permettront", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise ne prévoyait d'introduire que 20% de son capital sur le marché et le prix de cession de l'action, qui a fait encore l'objet "d'intenses discussions", selon Jean-Paul Alary, directeur général du groupe, n'avait pas été révélé mais une opération en juillet avait été évoquée.

Créé en 2015 par la fusion du groupe français Nexter, alors détenu par l'Etat français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

Accord France-Allemagne

L'entreprise précise avoir franchi la plupart des étapes pour une introduction en Bourse et être engagée dans des discussions sérieuses avec des investisseurs qui "confirment qu'ils partagent la vision de KNDS sur son positionnement différencié dans l'industrie". "KNDS et ses actionnaires restent complètement alignés sur leurs priorités: satisfaire ses clients, étendre sa présence en Europe et accélérer le développement de solutions innovantes (...) qui renforceront les capacités de défense européennes", ajoute l'entreprise.

L'annonce de son introduction en Bourse était intervenue deux jours après celle d'un accord entre Paris et Berlin sur la gouvernance paritaire de cette entreprise qui fournit des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des canons Caesar, très prisés en Ukraine, ainsi que des ponts portables et des véhicules robotisés.

Selon le Financial Times, le groupe peinait à convaincre ses investisseurs de soutenir un prix d'introduction en Bourse qui aurait porté la valorisation à plus de 12 milliards d'euros . Ce report intervient en outre après le coup dur encaissé par le géant allemand de l'armement Rheinmetall, qui a chuté de près de 20% dans la foulée de l'annonce par le chancelier Merz de l'abandon d'un projet d'achat de six frégates anti sous-marines F126. Leur coût avait dérivé de 5,5 milliards initialement prévus à près de 14 milliards d'euros.