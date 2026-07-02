 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Volatilité" de la défense : pourquoi KNDS repousse son entrée en Bourse
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/07/2026 à 09:25

Selon le Financial Times , le groupe franco-allemands n'a pas obtenu le niveau de valorisation qu'il espérait pour son lancement sur les places de Paris de Francfort.

KNDS produit des blindés et systèmes d'artillerie tels que le Boxer (photo) ou le célèbre canon Caesar ( AFP / MICHAELA STACHE )

KNDS produit des blindés et systèmes d'artillerie tels que le Boxer (photo) ou le célèbre canon Caesar ( AFP / MICHAELA STACHE )

Ce devait être une des plus grosses introductions en bourse en Europe des dernières années. Le groupe franco-allemand KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi 1er juillet dans un communiqué repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense".

Cette opération, annoncée il y a moins d'une semaine, avait comme objectif une cotation prévue à Paris et Francfort et une valorisation entre 15 et 18 milliards d'euros, selon Bloomberg.

Le groupe franco-allemand KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi soir repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense".

"KNDS et ses actionnaires continueront de surveiller de près les conditions de marché et se tiennent prêts à reprendre leur processus d'introduction en Bourse quand les conditions de marché le permettront", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise ne prévoyait d'introduire que 20% de son capital sur le marché et le prix de cession de l'action, qui a fait encore l'objet "d'intenses discussions", selon Jean-Paul Alary, directeur général du groupe, n'avait pas été révélé mais une opération en juillet avait été évoquée.

Créé en 2015 par la fusion du groupe français Nexter, alors détenu par l'Etat français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

Accord France-Allemagne

L'entreprise précise avoir franchi la plupart des étapes pour une introduction en Bourse et être engagée dans des discussions sérieuses avec des investisseurs qui "confirment qu'ils partagent la vision de KNDS sur son positionnement différencié dans l'industrie". "KNDS et ses actionnaires restent complètement alignés sur leurs priorités: satisfaire ses clients, étendre sa présence en Europe et accélérer le développement de solutions innovantes (...) qui renforceront les capacités de défense européennes", ajoute l'entreprise.

L'annonce de son introduction en Bourse était intervenue deux jours après celle d'un accord entre Paris et Berlin sur la gouvernance paritaire de cette entreprise qui fournit des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des canons Caesar, très prisés en Ukraine, ainsi que des ponts portables et des véhicules robotisés.

Selon le Financial Times, le groupe peinait à convaincre ses investisseurs de soutenir un prix d'introduction en Bourse qui aurait porté la valorisation à plus de 12 milliards d'euros . Ce report intervient en outre après le coup dur encaissé par le géant allemand de l'armement Rheinmetall, qui a chuté de près de 20% dans la foulée de l'annonce par le chancelier Merz de l'abandon d'un projet d'achat de six frégates anti sous-marines F126. Leur coût avait dérivé de 5,5 milliards initialement prévus à près de 14 milliards d'euros.

Défense

1 commentaire

  • 10:57

    gestion paritaire, le meilleur moyen de couler la boite

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien animateur de M6 Stéphane Plaza lors de son procès en première instance à Paris, le 18 février 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Le groupe M6 se désengage du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier
    information fournie par AFP 02.07.2026 10:28 

    Le groupe M6 a annoncé jeudi que, d'ici la fin du mois de juillet, il ne serait plus actionnaire du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier, qui sera alors détenu entièrement par l'agent immobilier et ancien animateur de télévision Stéphane Plaza, jugé en appel ... Lire la suite

  • Concurrence: Google échoue à faire annuler une amende européenne record ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Concurrence: Google échoue à faire annuler une amende européenne record
    information fournie par AFP 02.07.2026 10:26 

    Echec et mat : la Cour de Justice de l'Union européenne a rejeté jeudi l'appel de Google contre l'amende record de plus de quatre milliards d'euros que lui avait infligée Bruxelles en 2018, pour abus de position dominante dans l'écosystème des téléphones mobiles. ... Lire la suite

  • un ordinateur et google (Crédit: Firmbee.com / Unsplash)
    L'UE confirme une amende record infligée à Google
    information fournie par Reuters 02.07.2026 10:21 

    par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a essuyé jeudi un lourd revers judiciaire en voyant confirmée une amende record infligée il y a huit ans par les régulateurs de l'Union européenne qui lui reprochaient d'utiliser de son système ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris en hausse avant l'emploi américain
    information fournie par AFP 02.07.2026 10:10 

    La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, avant le très attendu rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin, déterminant pour la suite de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed). Après une ouverture prudente, le CAC 40 prenait des couleurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,74 -2,03%
CAC 40
8 390,82 +0,64%
Pétrole Brent
70,82 -0,52%
ABIVAX
124,7 +6,13%
SOITEC
111,6 -4,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank