ArcelorMittal confirme que deux employés ont été tués lors d'une attaque russe en Ukraine

Produits d'ArcelorMittal dans l'usine de Zenica

ArcelorMittal a ‌confirmé lundi que deux de ses employés ​avaient été tués et 13 blessés en Ukraine lors d'attaques de missiles menées par la Russie ​sur plusieurs villes du pays dans la nuit de ​samedi à dimanche, et ⁠qui ont touché son aciérie de Krivih ‌Rih alors qu'elle était en activité.

"Les personnes touchées par cette frappe de ​missile reçoivent ‌tous les soins médicaux nécessaires dans ⁠les établissements de santé de la ville", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Une des ⁠personnes décédées ‌était un salarié du groupe tandis ⁠que l'autre est un salarié d'un sous-traitant ‌d'ArcelorMittal, précise le communiqué.

Les principales installations ⁠de production d'énergie et des hauts ⁠fourneaux ont ‌été endommagées par l'attaque, provoquant l'arrêt partiel des ​processus de production, ‌selon le communiqué, confirmant les premières déclarations faites sur Telegram dimanche ​par ArcelorMittal Krivih Rih.

"À l'heure actuelle, des experts spécialisés évaluent l'ampleur des ⁠dégâts ainsi que les possibilités et le calendrier de reprise des activités", précise ArcelorMittal, qui ajoute qu'il communiquera de plus amples informations en temps voulu.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)