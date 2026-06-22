 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Introduction en Bourse de KNDS : Paris et Berlin se mettent d'accord sur un actionnariat à égalité entre la France et l'Allemagne
information fournie par Boursorama avec Media Services 22/06/2026 à 13:19

L'accord entre Paris et Berlin ouvre la voie à KNDS, dont le siège est à Amsterdam, pour réaliser ce qui sera l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe ces dernières années.

( AFP / BERTRAND GUAY )

( AFP / BERTRAND GUAY )

L'actionnariat du groupe de défense franco-allemand KNDS -au coeur du projet de char du futur MGCS - sera paritaire entre les deux pays, après un accord sur la stratégie et la gouvernance entre Paris et Berlin annoncé lundi 22 juin.

"La France et l'Allemagne ont conclu un accord sur la stratégie et la gouvernance de KNDS, dont elles ont l'intention de devenir co-actionnaires, à travers des transactions visant à un actionnariat paritaire entre les deux pays" , ont affirmé les gouvernements allemand et français dans un communiqué commun.

Créé en 2015 par la fusion du français Nexter, alors détenu par l'État français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS).

L'État français détient actuellement 50% du capital tandis que Berlin va monter à 40% , les deux gouvernements futurs co-actionnaires visant à terme "un actionnariat paritaire", selon le communiqué. Cette participation dans KNDS va permettre de "sécuriser des technologies clés, de la valeur industrielle et des emplois en Allemagne" , a commenté dans un communiqué séparé la ministre allemande de l'Economie Katherina Reiche.

"À l'avenir, l'Allemagne et la France décideront sur un pied d'égalité du développement d'une entreprise essentielle pour les capacités de défense européennes", a-t-elle ajouté.

La question du prix d'entrée en bourse

Les négociations entre l'État allemand et Wegmann & Co., la holding regroupant les propriétaires familiaux de KNDS, avaient auparavant achoppé sur la question du prix d'entrée en bourse après que la hausse des valeurs de défense cotées en Europe, observée en début d'année, s'est inversée. Des dissensions internes ont également eu lieu au sein du gouvernement concernant la taille de la participation, certains plaidant pour un investissement plus modeste, à hauteur de 30%.

KNDS fournit aux armées des chars de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, des ponts portables et des véhicules robotisés.

L'accord entre Paris et Berlin ouvre la voie à KNDS, dont le siège est à Amsterdam, pour réaliser ce qui sera l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe ces dernières années.

L'aspect budgétaire de l'accord reste soumis à l'approbation du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand.

L'opération valoriserait KNDS entre 15 et 18 milliards d'euros , écrit Bloomberg , avec une cotation envisagée à Paris et Francfort.

Outre KNDS, l'Allemand Rheinmetall et le groupe français Thales participent au projet MGCS, censé succéder au Leopard 2 allemand et au Leclerc à l'horizon 2040.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )
    L'Europe face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 14:42 

    L'Europe va affronter cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

  • Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Bac: après les écrits, place au grand oral, en pleine canicule
    information fournie par AFP 22.06.2026 14:37 

    Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral, qui clôturera la session d'examens pour les élèves de terminale, sous une chaleur accablante pour une majorité de candidats et examinateurs. ... Lire la suite

  • Le complexe hôtelier de luxe de Bürgenstock, dans les Alpes suisses, où se déroulent les négociations américano-iraniennes, le 21 juin 2026 ( POOL / Nathan Howard )
    Pourparlers avec l'Iran: JD Vance salue des "bases très solides" en vue d'un accord
    information fournie par AFP 22.06.2026 14:34 

    Le vice-président des Etats-Unis a salué lundi les "bases très solides" jetées par de premiers pourparlers avec l'Iran en Suisse pour une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient, l'heure étant désormais aux "discussions techniques". "Nous avons posé des bases ... Lire la suite

  • Capint, le char de transition de KNDS présenté au salon de défense Eurosatory à Villepinte, près de Paris, le 15 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Chars: accord franco-allemand sur KNDS ouvrant la voie à la cotation
    information fournie par AFP 22.06.2026 14:32 

    Paris et Berlin ont conclu lundi un accord sur la stratégie et la gouvernance "paritaire" du groupe franco-allemand KNDS, au coeur du projet de char du futur MGCS, ouvrant la voie à sa prochaine introduction en Bourse. Après le naufrage du Scaf, programme emblématique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank