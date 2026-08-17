ArcelorMittal confirme que deux employés ont été tués lors d'une attaque russe en Ukraine

(Actualisé avec precisions sur les personnes tuées §3, détails §4)

ArcelorMittal MT.LU a confirmé lundi que deux de ses employés avaient été tués et 13 blessés en Ukraine lors d'attaques de missiles menées par la Russie sur plusieurs villes du pays dans la nuit de samedi à dimanche, et qui ont touché son aciérie de Krivih Rih alors qu'elle était en activité.

"Les personnes touchées par cette frappe de missile reçoivent tous les soins médicaux nécessaires dans les établissements de santé de la ville", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Une des personnes décédées était un salarié du groupe tandis que l'autre est un salarié d'un sous-traitant d'ArcelorMittal, précise le communiqué.

Les principales installations de production d'énergie et des hauts fourneaux ont été endommagées par l'attaque, provoquant l'arrêt partiel des processus de production, selon le communiqué, confirmant les premières déclarations faites sur Telegram dimanche par ArcelorMittal Krivih Rih.

"À l'heure actuelle, des experts spécialisés évaluent l'ampleur des dégâts ainsi que les possibilités et le calendrier de reprise des activités", précise ArcelorMittal, qui ajoute qu'il communiquera de plus amples informations en temps voulu.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)