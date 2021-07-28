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Vivendi affiche un EBITA en hausse à 1,06 milliard d'euros au S1
information fournie par Reuters28/07/2021 à 18:26

28 juillet (Reuters) - VIVENDI SE VIV.PA :

* EBITA AU S1 DE 1,06 MILLIARD D'EUROS CONTRE 735 MILLIONS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE RAMENÉE À 2,9 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2021, CONTRE 4,95 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2020

* CA AU S1 DE 8,22 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 7,58 MILLIARDS IL Y A UN AN

* POURSUITE DU PROJET DE DISTRIBUTION DE 60 % DU CAPITAL D'UMG AUX ACTIONNAIRES DE VIVENDI ET DE COTATION D'UMG À EURONEXT AMSTERDAM LE 21 SEPTEMBRE 2021

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 724 MILLIONS D'EUROS CONTRE 583 MILLIONS IL Y A UN AN

* AU PREMIER SEMESTRE 2021, LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG) S'ÉLÈVE À 3 831 MILLIONS D'EUROS

* AU PREMIER SEMESTRE 2021, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE GROUPE CANAL+ S'ÉLÈVE À 2 782 MILLIONS D'EUROS, EN CROISSANCE DE 4,7 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020

* AU PREMIER SEMESTRE 2021, L'EBITDA D'UMG S'ÉLÈVE À 822 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 31,8 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020

Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Gdansk Newsroom)

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