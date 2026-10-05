La reconstitution des stocks de brut et de carburant pourrait prendre deux ans, selon le PDG d'Aramco

56e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos
La pénurie de pétrole brut et de carburants raffinés devrait s'aggraver, et la reconstitution des stocks mondiaux, puisés à titre de mesure d'urgence, pourrait prendre deux ans, a déclaré lundi Amin Nasser, directeur général de Saudi Aramco , lors de la conférence Energy Intelligence à Londres.
"Tant que le détroit d’Ormuz ne sera pas entièrement rouvert et que la confiance ne sera pas rétablie, la dure réalité est que la pression s’intensifiera à la fois en amont et en aval. Même dans ce cas, reconstituer les stocks tout en répondant à la demande pourrait prendre jusqu’à deux ans", a-t-il déclaré.
Près de 3 milliards de barils de pétrole ont été "perdus" depuis le début du conflit, a précisé Amin Nasser, tandis qu’un milliard de barils a été prélevé sur les stocks.
Pour aggraver encore la situation, la majeure partie des prélèvements sur les stocks effectués à ce jour provenait des stocks commerciaux, tandis que les quelque 6 milliards restants en stockage ne sont "pratiquement pas disponibles", a-t-il précisé.
"Le système est déjà à bout de souffle."
(Par Stephanie Kelly, Shadia Nasralla, Robert Harvey, Anushree Mukherjee; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)
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