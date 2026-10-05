La reconstitution des stocks de brut et de carburant pourrait prendre deux ans, selon le PDG d'Aramco

56e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos

La ‌pénurie de pétrole brut et de carburants raffinés ​devrait s'aggraver, et la reconstitution des stocks mondiaux, puisés à titre de mesure d'urgence, pourrait prendre ​deux ans, a déclaré lundi Amin Nasser, directeur général de ​Saudi Aramco , lors de ⁠la conférence Energy Intelligence à Londres.

"Tant que le ‌détroit d’Ormuz ne sera pas entièrement rouvert et que la confiance ne sera ​pas rétablie, ‌la dure réalité est que la ⁠pression s’intensifiera à la fois en amont et en aval. Même dans ce cas, reconstituer les ⁠stocks tout ‌en répondant à la demande pourrait prendre ⁠jusqu’à deux ans", a-t-il déclaré.

Près de 3 ‌milliards de barils de pétrole ont ⁠été "perdus" depuis le début du conflit, a ⁠précisé Amin ‌Nasser, tandis qu’un milliard de barils a été ​prélevé sur les stocks.

Pour ‌aggraver encore la situation, la majeure partie des prélèvements sur les ​stocks effectués à ce jour provenait des stocks commerciaux, tandis que les quelque ⁠6 milliards restants en stockage ne sont "pratiquement pas disponibles", a-t-il précisé.

"Le système est déjà à bout de souffle."

(Par Stephanie Kelly, Shadia Nasralla, Robert Harvey, Anushree Mukherjee; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Sophie Louet)