(Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, cours en avant-Bourse, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces sont indiqués en baisse dans les échanges en avant-Bourse, notamment INTEL INTC.O , qui recule de plus de 4%. NVIDIA

NVDA.O est en revanche vue sur un léger gain de 0,5%, après avoir atteint un plus haut historique vendredi dernier.

CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O grimpe en revanche de 6,6% en avant-Bourse après que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche".

* PTC PTC.O - Schneider Electric SCHN.PA a annoncé lundi l'acquisition intégrale du capital du spécialiste des logiciels industriels américain pour près de 22,6 millions de dollars.

À la suite de cette annonce, l'action PTC bondit de 37% en avant-Bourse, tandis que le titre du groupe français chute de 9,8% vers 09h30.

* QUALCOMM QCOM.O - Le groupe chinois Huawei Technologies a annoncé lundi avoir conclu un accord global de licence de brevets pluriannuel avec le géant américain, portant sur les technologies d'intelligence artificielle, la 5G, l'informatique et les réseaux.

* SPACEX SPCX.O - Le dirigeant Elon Musk a annoncé dimanche qu'il allait rebaptiser la division IA de l'entreprise "SpaceXSI", à la suite de la campagne menée par le président américain Donald Trump en faveur de l'utilisation du terme "super-intelligence" plutôt qu'"intelligence artificielle".

* APPLE AAPL.O a annoncé vendredi son intention de modifier son système d'exploitation Mac afin de signaler plus clairement lorsque des agents d'IA demandent à accéder à l'ensemble des données stockées sur les Mac.

* ESTÉE LAUDER EL.N - L'action du fabricant de cosmétiques progresse de 2,2% en pré-ouverture après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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