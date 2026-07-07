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Vivani Medical bondit alors que Novo Nordisk étudie un implant destiné à la perte de poids
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action de Vivani Medical VANI.O s'envole de 19% à 1,55 dollar avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie annonce avoir signé un accord autorisant Novo Nordisk à évaluer son implant expérimental destiné à la perte de poids

** Le NPM-139 est conçu pour assurer une libération prolongée de médicaments contre l’obésité via un implant, ce qui pourrait réduire la nécessité de recourir à des injections fréquentes - VANI

** L'accord ne prévoit aucun droit d'exclusivité pour Novo Nordisk

** La société prévoit de lancer une étude clinique de phase précoce chez l’homme à la mi-2026, afin de comparer l’implant aux injections anti-obésité Wegovy de Novo Nordisk

** L'étude évaluera la sécurité et la façon dont le médicament circule dans l'organisme, dans le but de passer à un essai à plus grande échelle si les résultats sont positifs

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
VIVANI MEDICAL
1,3000 USD NASDAQ 0,00%
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