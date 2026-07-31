 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vitol, Cargill et Glencore ont rompu leurs liens avec Radiant World, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 15:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Radiant aux paragraphes 3 à 6)

Le groupe Vitol et Cargill ont cessé toute relation commerciale avec Radiant World, l'un des plus grands négociants mondiaux de minerai de fer, a rapporté vendredi Bloomberg News, ajoutant que Glencore GLEN.L ne concluait plus de nouvelles affaires avec cette société.

Deux de ces sociétés de négoce ont constaté que des factures ou d’autres documents fournis par Radiant World à ses banques n’étaient pas valides, indique le rapport, citant des sources proches du dossier. La troisième société de négoce s’est retirée après avoir été informée des soupçons de falsification de documents, a rapporté Bloomberg.

Radiant World a déclaré dans un communiqué que ses activités se poursuivaient normalement et que sa politique l’empêchait de commenter "des discussions présumées impliquant des clients, fournisseurs ou prêteurs spécifiques".

"Nous continuons à réaliser des transactions physiques sur matières premières via notre plateforme mondiale, à entretenir des relations de longue date avec nos partenaires commerciaux et financiers, et restons concentrés sur le service à nos clients", a-t-elle précisé.

"Ces allégations sont inexactes et sans fondement. Radiant World mène ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes et se conforme à toutes les exigences de diligence raisonnable auprès de ses partenaires prêteurs", a-t-elle ajouté.

Bloomberg a indiqué qu’au moins deux créanciers, la plus grande banque italienne Intesa Sanpaolo ISP.MI et le fonds Point Bonita de Jefferies Financial Group JEF.N , réexaminent actuellement leur exposition vis-à-vis de la société.

Un porte-parole d’Intesa a déclaré à Reuters que la banque avait constitué des provisions sur une exposition d’une valeur de 200 millions d’euros (230 millions de dollars) envers Radiant World.

La position vis-à-vis de Radiant est désormais largement couverte et n’a aucune incidence sur le résultat net 2026 de la banque, pour lequel Intesa a publié de nouvelles prévisions mercredi, a ajouté le porte-parole.

Jefferies, Glencore et Vitol ont refusé de commenter. Cargill n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (1 dollar = 0,8707 euro)

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 795,00 USD LME +1,19%
GLENCORE
540,700 GBX LSE +0,32%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
INTESA SANPAOLO
6,535 EUR MIL +0,32%
JEFFERIES FINL
53,733 USD NYSE -2,45%
Pétrole Brent
90,24 USD Ice Europ +0,88%
Pétrole WTI
85,68 USD Ice Europ +2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers récoltent des grappes de Pinot noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Des vendanges en juillet, du jamais-vu dans le nord de l'Italie
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:54 

    Les fortes chaleurs bouleversent le calendrier dans l'Oltrepò Pavese, région viticole du nord de l'Italie, où les vendanges ont commencé avant même la fin du mois de juillet, une première. "Cette année est historique, car les raisins n'ont jamais été récoltés en ... Lire la suite

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola: flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:40 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne
    information fournie par Zonebourse 31.07.2026 15:40 

    Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Etats-Unis : un responsable de la Fed en faveur d'un "resserrement monétaire" progressif
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.07.2026 15:37 

    L'inflation aux Etats-Unis a marqué le pas au mois de juin, revenant à 3,7% sur un an, contre 4,1% en mai, selon l'indice PCE qui est privilégié par la Fed pour sa politique monétaire. Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 512,6 +0,32%
HAFFNER ENERGY
0,326 +2,03%
2CRSI
26,2 -1,43%
GENFIT
14,96 +6,86%
WORLDLINE
12,116 +21,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank