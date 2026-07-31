Vitol, Cargill et Glencore ont rompu leurs liens avec Radiant World, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Radiant aux paragraphes 3 à 6)

Le groupe Vitol et Cargill ont cessé toute relation commerciale avec Radiant World, l'un des plus grands négociants mondiaux de minerai de fer, a rapporté vendredi Bloomberg News, ajoutant que Glencore GLEN.L ne concluait plus de nouvelles affaires avec cette société.

Deux de ces sociétés de négoce ont constaté que des factures ou d’autres documents fournis par Radiant World à ses banques n’étaient pas valides, indique le rapport, citant des sources proches du dossier. La troisième société de négoce s’est retirée après avoir été informée des soupçons de falsification de documents, a rapporté Bloomberg.

Radiant World a déclaré dans un communiqué que ses activités se poursuivaient normalement et que sa politique l’empêchait de commenter "des discussions présumées impliquant des clients, fournisseurs ou prêteurs spécifiques".

"Nous continuons à réaliser des transactions physiques sur matières premières via notre plateforme mondiale, à entretenir des relations de longue date avec nos partenaires commerciaux et financiers, et restons concentrés sur le service à nos clients", a-t-elle précisé.

"Ces allégations sont inexactes et sans fondement. Radiant World mène ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes et se conforme à toutes les exigences de diligence raisonnable auprès de ses partenaires prêteurs", a-t-elle ajouté.

Bloomberg a indiqué qu’au moins deux créanciers, la plus grande banque italienne Intesa Sanpaolo ISP.MI et le fonds Point Bonita de Jefferies Financial Group JEF.N , réexaminent actuellement leur exposition vis-à-vis de la société.

Un porte-parole d’Intesa a déclaré à Reuters que la banque avait constitué des provisions sur une exposition d’une valeur de 200 millions d’euros (230 millions de dollars) envers Radiant World.

La position vis-à-vis de Radiant est désormais largement couverte et n’a aucune incidence sur le résultat net 2026 de la banque, pour lequel Intesa a publié de nouvelles prévisions mercredi, a ajouté le porte-parole.

Jefferies, Glencore et Vitol ont refusé de commenter. Cargill n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (1 dollar = 0,8707 euro)