Visa va licencier 7 % de ses effectifs dans le cadre d'une intensification de ses efforts de rationalisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Visa va supprimer environ 2 600 emplois

* Les suppressions d'emplois toucheront principalement les équipes techniques et produit

* Le directeur général déclare: « Nous sommes convaincus que nous faisons ce qu’il faut pour Visa »

* Visa comptait environ 34 100 employés au cours de l'exercice 2025

(Ajout de détails tout au long du texte) par Pritam Biswas

Visa V.N prévoit de supprimer 7 % de ses effectifs, soit environ 2 600 postes, a déclaré mardi un porte-parole de la société, alors que le spécialiste des paiements cherche à gagner en efficacité, environ six mois après une mesure similaire prise par son principal concurrent.

Ces suppressions d’emplois toucheront principalement les équipes chargées de la technologie et des produits.

« Je suis profondément convaincu que nous prenons la bonne décision pour Visa, nos clients et nos partenaires, alors que nous continuons à nous concentrer sur l’amélioration de l’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise afin de réinvestir dans nos opportunités les plus prometteuses », a écrit le directeur général Ryan McInerney dans une note adressée au personnel, dont des extraits ont été confirmés par le porte-parole de l’entreprise.

Plus tôt cette année, Mastercard MA.N , concurrent de Visa, avait annoncé son intention de supprimer 4 % de ses effectifs mondiaux, invoquant la nécessité de recentrer ses investissements sur d’autres domaines. La société de fintech Block avait également déclaré en février qu’elle allait réduire ses effectifs de près de la moitié, soit 4 000 emplois.

M. McInerney a déclaré que Visa devait continuer à faire évoluer son mode de fonctionnement pour saisir les opportunités de croissance et garder une longueur d’avance sur les changements du secteur, l’IA jouant un rôle clé dans l’accélération de cette transition.

Ces licenciements soulignent la manière dont les entreprises commencent à traduire leurs investissements dans l’intelligence artificielle en changements au sein de leurs effectifs, ce qui renforce les inquiétudes des salariés et des économistes quant au risque que cette technologie remplace des emplois, même si elle stimule la productivité et la rentabilité.

L’IA a contribué à réduire les tâches répétitives et à accélérer le développement de produits, mais elle n’a pas été le seul facteur à l’origine de cette décision, selon Bloomberg News, qui a été le premier à annoncer ces suppressions d’emplois, citant une source au fait du raisonnement de l’entreprise.

D’après le rapport annuel de l’entreprise pour 2025, Visa comptait environ 34 100 employés au cours de l’exercice 2025, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente.

« Nous ne considérons pas cela comme un événement significatif, car il s’agit simplement d’une des entreprises les mieux gérées au monde qui ajuste ses effectifs et ses coûts, et réaffecte ses fonds et ses ressources vers des domaines offrant une croissance et des rendements plus élevés », ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note.

UN MODÈLE SOLIDE, DES DÉPENSES RÉSILIENTES

La société devrait publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture du marché. Visa a dépassé les estimations de Wall Street à chaque trimestre au cours des deux dernières années, à l’exception d’un seul, où les chiffres de bénéfices avaient été conformes aux prévisions des analystes.

Les dépenses de consommation sont restées solides au deuxième trimestre 2026, ce qui est généralement favorable au plus grand spécialiste mondial des paiements.

Visa, qui exploite un réseau de paiements numériques dans plus de 200 pays et territoires et dont les services sont utilisés par des milliards de personnes pour leurs transactions quotidiennes, est bien placée pour faire face à tout ralentissement économique potentiel.

Le modèle économique de l’entreprise est protégé, car il repose sur les volumes de transactions plutôt que sur le risque de crédit, ce qui permet à la vigueur observée dans les tranches de revenus les plus élevées de compenser le ralentissement dans les tranches les plus basses.

« Grâce aux choix que nous avons opérés ces dernières années, nous entrons dans une nouvelle ère du commerce avec une activité qui bénéficie d’une véritable dynamique », a déclaré M. McInerney dans sa note.

L'action de la société a progressé de 1 % en début de séance. La capitalisation boursière de la société s'élevait à un peu plus de 683 milliards de dollars, gains de la séance compris, selon LSEG.

Elles ont progressé d’un peu plus de 3 % depuis le début de l’année 2026, à la dernière clôture, affichant une performance inférieure à celle du marché dans son ensemble, mais supérieure à celle de Mastercard MA.N .