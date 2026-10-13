Visa obtient l'autorisation d'exercer ses activités en Chine

Visa V.N annonce mardi avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale chinoise en vue de la création d'un organisme national de compensation des cartes bancaires en Chine, une décision qui met fin à des années d'attente pour la société américaine.

Visa rejoint ainsi ses concurrents American Express AXP.N et Mastercard MA.N sur l'un des plus grands marchés mondiaux des paiements.

La Banque populaire de Chine (BPC) a délivré une autorisation administrative à Visa Information Technology (Beijing) Co Ltd, entreprise à capitaux étrangers créée en Chine par Visa, lui permettant d’entamer les travaux préparatoires à son implantation, selon le site internet de la banque centrale.

"L'approbation de notre demande (...) marque une avancée significative dans l'engagement de longue date de Visa envers la Chine", déclare Ryan McInerney, directeur général (DG) de Visa, dans un communiqué.

Cette autorisation fait suite aux deux sommets, en mai et septembre derniers, entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

"Nous apprécions grandement le rôle important joué par les dirigeants des États-Unis et de la Chine dans la poursuite d’une relation constructive et stratégiquement stable entre les deux plus grandes économies mondiales", souligne Ryan McInerney.

"Cela doit être considéré comme un geste de bonne volonté de Pékin envers Washington avant la prochaine rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump", explique George Chen, associé et président de la division numérique chez The Asia Group.

Les deux dirigeants devraient se rencontrer à nouveau en marge du sommet de l’APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique) qui se tiendra à Shenzhen en novembre.

Visa doit achever ses préparatifs dans un délai d’un an, après quoi elle pourra déposer une demande d’ouverture d’activité, a précisé la BPC. La Banque centrale chinoise, en collaboration avec la principale autorité de régulation bancaire du pays, examinera la demande et, si elle l’approuve, délivrera une licence d’activité de compensation des cartes bancaires.

(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore, Laurie Chen et Ziyi Tang à Pékin; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)