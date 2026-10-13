information fournie par Boursorama avec AFP • 13/10/2026 à 13:52

Visa franchit une étape clé vers le marché chinois des paiements

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le géant américain Visa a reçu mardi de la Chine l'autorisation de créer une activité locale de compensation de cartes bancaires, franchissant ainsi une étape décisive vers son entrée sur l'immense marché chinois des paiements.

Ses concurrents American Express et Mastercard ont obtenu ces dernières années des autorisations similaires de la banque centrale chinoise afin de traiter des transactions libellées en yuans en Chine, via des coentreprises avec des partenaires locaux.

Leur rival chinois UnionPay reste toutefois ultra-dominant sur le marché de Chine continentale.

La filiale pékinoise de Visa a reçu mardi un premier agrément de la banque centrale chinoise, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

L'entreprise devra achever les préparatifs nécessaires dans un délai d'un an avant de pouvoir demander l'autorisation de démarrer ses activités et obtenir une licence d'exploitation, a souligné l'agence.

L'obtention de cet accord constitue une "étape importante" vers la fourniture de services sur le marché chinois des paiements, a déclaré mardi Visa.

Le directeur général de l'entreprise basée à San Francisco, Ryan McInerney, figurait parmi les dirigeants américains ayant accompagné le président américain Donald Trump lors de sa visite d'Etat en Chine en mai.

À l'époque, M. Trump avait déclaré à la chaîne de télévision américaine Fox News avoir insisté auprès des autorités chinoises pour que Visa bénéficie d'un meilleur accès au marché chinois des cartes de crédit.

Dans un communiqué, Ryan McInerney a dit apprécier "le rôle important joué par les dirigeants des États-Unis et de la Chine dans la poursuite" d'une relation stable entre les deux pays.

Pour George Chen, du cabinet de conseil The Asia Group, cette autorisation doit être considérée comme un "geste de bonne volonté" de Pékin envers Washington, avant la prochaine rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Elle devrait se tenir lors du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) le mois prochain à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

"Un meilleur accès au marché des services financiers est depuis longtemps une priorité pour Washington, qui n'a cessé d'exhorter Pékin à offrir un cadre plus ouvert et plus équitable aux entreprises étrangères opérant dans le secteur financier chinois", souligne George Chen.