Visa et Mastercard lancent les paiements par carte à l'international en Syrie après que les États-Unis ont levé la désignation d'État parrain du terrorisme

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* Les États-Unis ont retiré lundi la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme

* Le président syrien Ahmed al-Sharaa a participé à l'essai du système Visa

* La Syrie donne la priorité à sa réintégration dans le système financier mondial

(Ajout des commentaires de la banque centrale aux paragraphes 5, 12-13 et 19-20) par Feras Dalatey

Visa et Mastercard ont effectué mercredi leurs premières transactions internationales par carte en Syrie, une étape majeure dans la réintégration du pays aux réseaux de paiement mondiaux, quelques jours après que Washington l’a retiré de sa liste des États parrains du terrorisme.

Ces initiatives quasi simultanées de la part de deux des plus grands réseaux de paiement mondiaux constituent l’un des signes les plus évidents à ce jour de la réintégration accélérée de la Syrie dans le système financier mondial, après des décennies de sanctions et d’isolement.

Le groupe qatari QNB a déclaré avoir réalisé, en collaboration avec Mastercard, ce qu’il a qualifié de "premier paiement international par carte de bout en bout au monde" en Syrie, tandis que Visa a indiqué séparément avoir testé sa première transaction internationale en conditions réelles dans le pays avec la Fransabank, basée au Liban.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a pris part à ce test Visa en effectuant un paiement par carte dans un restaurant de la vieille ville historique de Damas, selon une vidéo publiée par l’agence d’État syrienne Syrian Response. Le gouverneur de la Banque centrale, Mohammed Safwat Raslan, était assis à ses côtés.

La Banque centrale syrienne a déclaré à Reuters que ces transactions marquaient le lancement des services de paiement par carte à l’international dans le pays après des mois de préparatifs techniques et d’essais, bien que le service ne couvre pas encore l’ensemble du territoire national.

LA DÉSIGNATION AMÉRICAINE AVAIT CONSTITUÉ UN FREIN MAJEUR POUR LES BANQUES Ces transactions ont eu lieu deux jours seulement après que les États-Unis ont officiellement retiré la Syrie de leur liste des États parrains du terrorisme .

Cette désignation, imposée en 1979, était restée un frein majeur pour les banques et les investisseurs internationaux, même après que Washington eut démantelé son programme de sanctions plus large à l’encontre du pays. Washington a mis fin aux sanctions globales imposées à la Syrie en décembre dernier, tout en conservant des mesures ciblées contre l’ancien président Bachar al-Assad et ses proches, les auteurs de violations des droits de l’homme, les trafiquants de drogue, les affiliés de l’État islamique et d’Al-Qaïda, ainsi que les mandataires iraniens.

Mais le maintien de la désignation de la Syrie comme État parrain du terrorisme entraînait des restrictions sur les transactions financières et restait une source de risque juridique et de conformité pour les banques envisageant de s’implanter dans ce pays. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shibani, a déclaré à Reuters avant la levée de cette mesurelundi que Damas espérait que la suppression de ce qu’il a qualifié de "dernier obstacle" permettrait à la Syrie de se reconnecter au système financier et économique mondial et de stimuler les investissements.

"Il n’y a plus aucun obstacle à l’investissement, aux activités commerciales et à la reconstruction de la vie économique en Syrie", a-t-il déclaré.

La Banque centrale a indiqué à Reuters que le lancement des transactions internationales par carte Visa et Mastercard dans le pays n'était pas lié à un événement ponctuel, les préparatifs techniques, réglementaires et de conformité ayant débuté plusieurs mois auparavant.

Elle a toutefois ajouté que la levée des restrictions et des désignations avait amélioré l’environnement pour les banques internationales et les entreprises de technologie financière.

Le gouvernement de Sharaa a fait du rétablissement de l’accès à la finance mondiale et de l’attraction des investissements étrangers un élément central de sa stratégie économique depuis que les rebelles menés par lui ont renversé Assad en décembre 2024.

UN PAS VERS UNE ACCEPTATION PLUS LARGE

Visa a indiqué qu’elle prévoyait de permettre aux visiteurs internationaux d’utiliser leurs cartes lors de leur séjour en Syrie, et a décrit ce test comme un pas vers une acceptation plus large des cartes internationales dans le pays.

QNB a indiqué que son système permettait désormais aux commerçants syriens, notamment les hôtels, les restaurants et les entités publiques, d’accepter les cartes de crédit Mastercard internationales via ses terminaux de point de vente.

Elle ajoutera progressivement des commerçants éligibles dans le cadre d’un déploiement par étapes, sous réserve des autorisations réglementaires.

La transaction de Visa a été réalisée en coopération avec Fransabank Lebanon, en tant qu’établissement financier acquéreur, et Paymera, une société syrienne spécialisée dans les technologies de paiement détenue par le fonds souverain de l’État. La Banque centrale a déclaré qu’elle s’efforçait de rétablir les relations de correspondance bancaire et d’étendre les canaux officiels pour les virements et les paiements transfrontaliers, mais n’a donné aucun calendrier concernant la réintégration plus large de la Syrie dans le système financier mondial .

Elle a précisé que le rétablissement complet des relations bancaires internationales nécessiterait encore des efforts en matière de conformité, de gouvernance, de gestion des risques, de cybersécurité et de surveillance réglementaire, après des années de liens limités avec le système mondial.